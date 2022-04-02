马努·吉诺比利（Manu Ginobili）正式进入名人堂：这是如何、为什么以及意味着什么

你总能变大...

看来伊曼纽尔·戴维·吉诺比利的情况并非如此。但是今天，当他被正式宣布为传奇的斯普林菲尔德名人堂的五位新成员之一（前球员蒂姆·哈达威和斯温·卡什以及前教练乔治·卡尔和鲍勃·哈金斯也加入了他的行列）时，这一点证明了自己。因为这真的很大，就其本质而言也是因为象征意义。自131年前出生以来，阿根廷人一直受到精英阶层的认可，并在国内统治着篮球。这也再次确认了这位阿根廷人属于这项运动的世界精英。这也是那些标志性建筑之一，它再次邀请我们经历的职业生涯不仅仅是头衔，戒指，奖品，数字和记录，这迫使我们潜入一条使他永生不朽的轨迹，而不是历史上最好的之一...想想他为什么以及如何做到这一点。对我们来说，对于阿根廷体育来说，这是使他进入众神奥林匹斯山的又一个里程碑，这证实了他是一位独特，理想，梦dream以求的运动员，由于他的行为不受污染，这也使他成为了我们国家的榜样，成为我们可以像他一样多次的象征是也不能像阿根廷人一样...

迈@@ 向一个几乎没有梦想过高个子的孩子的永恒又迈出了一步 —— 作为一个男孩，在冲刺之前，他的身高很难长大 —— 像他的兄弟们一样参加我们的全国联赛。后来，随着时间的推移，他对国家队感到兴奋-他只在 21 岁时才进入少校-或者可能在国外踢球。但是，他自己和亲人从来没有那么多，也不要亲密接受。如果 MG 在 22 岁时在意大利赢得了他的第一场比赛...如果在15岁的布兰卡港（Bahía Blanca），他甚至被一些学员切断，并在17岁时与邻里俱乐部巴希恩斯·德尔·诺特（Bahiense del Norte）一起下落，他哭着忍受了痛苦，被锁在房间里好几个小时。我们说的是一个不是天生注定要成为世界明星的男孩，就好像他碰巧遇到了勒布朗，乔丹，科比，梅西或马拉多纳一样。Manu 的建造比其他任何人都更像今天的样子。他之所以成为人才之王，是因为其中一些人当然是天生的，但实际上，大多数人都是以自己的纪律、专业精神、激情和决心来工作的，这种组合即使是那些不太关注篮球的人也能激发和激发他们的灵感和兴奋。

Manu Ginóbili ingresó al Salón de la Fama

但是我们必须回到信息上，该信息表明，巴伊亚人在入选的第一年取得了成功 —— 自退休以来已经过去了三年。历史上有些人物从来没有做到这一点。事实上，他只是第三位南美球员 —— 仅次于巴西人奥斯卡·施密特和乌比拉坦·佩雷拉 —— 也是第一个进入他永生之地的讲西班牙语的拉丁裔。其他人则需要数年时间：例如，在本期中，里普·汉密尔顿、昌西·比卢普斯和迈克尔·芬利被排除在外，并带有重要的卷轴。Manu成功完成了他的第一个申请。很少发生这种情况，除非他的到来几乎是一致的，例如巴伊亚人。

Una trayectoria que ni el propio Manu soñaba cuando empezó a tirar al aro

获得特权的困难很重要，因为你必须通过三个过滤器。实际上，由专家组成的各个委员会进行了投票。首先，他们像去年 12 月那样与他和其他 48 名候选人一起提名你。然后是荣誉委员会，由其决定决赛入围者。组成它的专家的24票中需要18票。MG20在2月份通过了该决议，当时49个议员中有10个是先验当选的。现在轮到名为董事会的董事会了，董事会由已经加入 HOF 的人员、记者和专家组成。同样，他必须至少有 18 张（共 24 张）选票。一位重要消息人士告诉 Infobae，他再次轻松地通过了晋级。成员必须审查每位决赛入围者、其优点、行动或陈述。如果其中任何一个被认为损害了游戏的形象或完整性，具有不道德、道德的态度甚至正义问题，则可以将其从清单中删除。即使是裂缝...

当然，只要行为无瑕疵，Manu就不可能发生这一切。相反，考虑到这一点对他们来说是非常好的。而且，此外，他的课程被遗忘了...因为你必须知道，尽管在美国，篮球名人堂还是会分析所有的优点，而不仅仅是那个国家，NBA或NCAA的优点。吉诺比利史诗般的 NBA 职业生涯有四枚戒指、两个全明星选择、一个接近 MVP、一个最佳第六人奖和历史上最好的常规赛获胜率，这有很大帮助，但这并不是唯一考虑的事情。我们的国家队一直是国家队的明星，十多年来一直位居榜首，获得了两枚奥运奖牌 —— 金牌和铜牌 —— 以及一枚世界亚军，以及其他成绩；在欧洲取得的成就 —— 包括欧洲联赛在内的四个冠军和四个 MVP —— 也加深了他的案子。就像他在价值观和行为中留下的印记一样 —— 从来没有与 DT、队友、对手或裁判打架，20 年来绝对没有争议 —— 他申请了专利的举动以及他接受替补运动员的方式激励其他运动员的方式 —— 为了球队的利益 —— 当他还是球队的超级巨星时竞争。

这是一个选择，因为众所周知，马努有很大的机会，而且因为她在周四受到美国记者的提升，但这并不能消除情感或重要性。还有许多人认为他应该是NBA在10月份为庆祝其75岁生日而选择的历史上最好的75名球员之一，但他并非如此。他可能已经濒临灭绝了，但他不在那里。这不是胡说八道，也不是唯一一个以有争议的方式留在外面的人。文斯·卡特、克莱·汤普森、本·华莱士、托尼·帕克、保罗·加索尔、克里斯·波什、德怀特·霍华德和特雷西·麦格雷迪等人确实值得加入精选小组，但没有被包括在内。对马努来说，这是报仇，因为实际上，他并不像他是一名球员时那样渴望获得奖品。但是他预料到了这一点 —— 远远超过了 75 岁，他说他认为自己不应该这样做 —— 而且他知道自己的机会更大。这是为了永恒。

Las hazañas con nuestra Selección y el haber sido la estrella del equipo nacional que se mantuvo en el tope durante más de una década fueron claves para la elección

命运的是，马努将与另一位前NBA人物一起进入HOF，巧合的是，他将在巴伊亚州十几岁的时候就以他的比赛吸引他。这就是跨界之王蒂姆·哈达威（Tim Hardaway），玩家在穿透边缘时会改变方向。当马努看到勇士队和著名的 RUN TMC 时，他被自己的风格所吸引，这是控球后卫自 1989 年和 1991 年以来与克里斯·穆林和米奇·里士满组成的超级进攻三人组，就在 MG 开始在巴伊亚州 Vergara 14 的家中观看 NBA 时。一个致命的三叉戟，平均每场比赛约70分，并赢得了名字首字母的昵称，这与80年代著名的说唱乐队相同。今天，儿子更为人所知，他在 NBA，但真正的好儿子是父亲。历史上最具创造力和最迷人的基地之一。五次全明星赛和五次全NBA球队（曾经是第一支理想的五重奏），那辆似乎总是在围场打球的小坦克在15个赛季后退役，平均得分为17.7分和8.2次助攻。

在此正式宣布之后，在新奥尔良举行的NCAA决赛4决赛中，我们将在本周一见到他的冠军，登基现在是在9月，即将在9-10在马萨诸塞州斯普林菲尔德举行的颁奖典礼上，门票将在不久的将来发售。就目前而言，这是事实：瓦尔哈拉篮球有了新成员：伊曼纽尔·戴维·吉诺比利。而且他是阿根廷人。仅此而已。掌声，女士们、先生们。

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