大卫·费特尔森批评皇家马德里对阵塞尔塔的有争议的胜利：“他们通过法令获胜”

皇家马德里在许多问题中以 1-2 击败塞尔塔·德维戈，巩固了自己在积分榜的首位；但是，这场争议接管了人们的反应，掩盖了梅伦格球队的糟糕表现，因为吹口哨的巴勃罗·冈萨雷斯·富尔特斯拿下了三个点球的梅伦格团队。

似乎还不够，由于 Iago Aspas先前错位而被加尔哈多取消了一个进球，这引起了各种各样的批评，因为在比赛结束时，有四场动作激起了巴莱多斯体育场球迷的愤怒，他们最终每次都大喊 “罚款”皇家马德里接近该地区的时候。

来自墨西哥的这些举动也受到了严厉的批评，甚至引起了戴维·费特尔森的反应，他不想被排除在争议之外，并攻击了马德里队其他人在西甲比赛日拿下三分的可能利益。

David Faitelson reaccionó a la polémica victoria del Real Madrid: “Ganaron por decreto” (Foto: Twitter/@Faitelson_ESPN)

在有争议的结果之后，这并不是社交媒体上出现的唯一反应，因为很大一部分分析师抨击裁判的决定。有人甚至敢说冈萨雷斯·富尔特斯故意帮助了卡洛·安切洛蒂领导的球队。

克里斯托瓦尔·索里亚（CristóbalSoria）在他的Twitter帐户上写道：“这不仅损害了足球和西甲的形象... 还损害了皇家马德里的形象，他们不需要这些仲裁援助就能赢得这场比赛，” 西班牙 Chiringuito的小组成员之一克里斯托瓦尔·索里亚（Cristóbal Soria）在他的Twitter帐户上写道。

Tundieron al Real Madrid y a La Liga por la polémica victoria contra el Celta de Vigo (Foto: Twitter/cristobalsoria)

另一位谈到订婚的人是胡利奥·马尔多纳多（Julio Maldonado），他是社交网络上的知名人物蒙多· 马尔迪尼（Mundo Maldini），他在防守中强调了米利陶和蒂博特·库尔图瓦（Thibaut Courtois）的比赛，但也不同意这场比赛的四个有争议的动作中的两个。

Tundieron al Real Madrid y a La Liga por la polémica victoria contra el Celta de Vigo (Foto: Twitter/MundoMaldini)

面对这场争议，塞尔塔教练爱德华多·查乔·库德（Eduardo Chach o Coudet）批评了这些有争议的举动，但仅限于深入研究裁判，以避免点球。

“你必须非常仔细地交谈，因为你可能会受到制裁。我还没看到第二个点球，第一个点球对我来说似乎很怀疑，第三个点球什么也没看见。在重播中，从正面可以看出凯文伸出脚，踢的人是门迪。有时候我们需要修改。我们知道自己是哪个俱乐部，也知道我们所玩的怪物对抗。”

“我不反对裁判，但有一些工具可以提供帮助。在第三次重复时，很明显凯文正在伸出脚，而寻找他的是门迪。本周皇家马德里没有危机，这些事情对他们有好处，” 他讽刺地强调说。

在社交网络上，模因不久就来自球迷，尤其是那些反对皇家马德里的球迷，因为他们利用了梅伦格队受到仲裁青睐的形象。

皇家马德里有争议的对阵塞尔塔·德·维戈的胜利的最好模因：

Los mejore memes de la polémica victoria del Real Madrid contra el Celta de Vigo (Foto: Twitter/

Los mejore memes de la polémica victoria del Real Madrid contra el Celta de Vigo (Foto: Twitter/

Los mejore memes de la polémica victoria del Real Madrid contra el Celta de Vigo (Foto: Twitter/

Los mejore memes de la polémica victoria del Real Madrid contra el Celta de Vigo (Foto: Twitter/

Los mejore memes de la polémica victoria del Real Madrid contra el Celta de Vigo (Foto: Twitter/

Los mejore memes de la polémica victoria del Real Madrid contra el Celta de Vigo (Foto: Twitter/





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