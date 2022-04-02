Kimberly Loaiza 和 Juan de Dios Pantoja 的音乐会因门票销售量超过而将 600 多名粉丝排除在外

4月1日星期五，金伯利·洛伊萨和胡安·德迪奥斯·潘托哈的数百名粉丝被排除在这对夫妇在克雷塔罗举办的音乐会之外。民防部于4月2日宣布，有 600多人无法进入场地，有影响力的人将不得不为他们提供新的节目。

4月1日星期五晚上，金伯利和胡安·德·迪奥斯的 624名粉丝没有对发生的事情做出具体解释，被排除在内容创作者展示自己的约瑟法·奥尔蒂斯礼堂之外。

直到本周六下午，克雷塔罗民防协调会才发表声明，他在声明中解释说，2022年巡回演唱会上的K im Loaiza和JD Pantoja 13.13 音乐会已经超卖了，这就是为什么组织者必须承担责任无法欣赏演出的人。

就是在星期五晚上，当无条件表演者的音乐会入口开始时，并不是所有人都能进入礼堂。数百人在大院外示威，争辩说他们有门票，但在没有解释的情况下被拒绝进入。

En su momento, cientos de fanáticos y padres se mostraron molestos y desilusionados de la organización (Foto: captura de pantalla/Twitter)

根据当时在场地外负责礼堂的人士的说法，那里人满为患，因此民防局确定某些与会者不会参加音乐会，也没有安全的解决方案，因为这会发生不可预见的事情。

人们认为有可能在今年 4 月 2 日进行新的演讲，但是许多留在外面的人不同意，就像不知道艺术家的议程中是否有空间再举办一场演出一样。

这就是为什么 Civil Protection 发表声明的原因，他们在声明中确认他们本来会定义不允许更多的人进入礼堂，这是因为他们注意到为了确保所有人的安全，该场所所能容纳的人数超过了该场所的能力。





同样，尽管无法参加展会的人有不同的要求，但民防组织报告说，组织者将在克雷塔罗举行一场新的演出，“以履行其义务”，信中写道。

Los cantantes tiene previsto otro show este domingo en Monterrey (Foto: Boletia)

到目前为止，Boletia（出售演出门票的公司），金伯利·洛伊萨（Kimberly Loaiza）和胡安·德·迪奥斯·潘托哈（Juan de Dios Pantoja）都没有就发生的事情发表任何声明，也没有确定何时为无法参加的歌迷举办音乐会。

这对夫妇的歌迷庆祝歌手们非常成功，以至于他们甚至不得不为那些无法参加的人举办另一场活动。Loaiza和Pantoja粉丝发布的一条推文写道：“胡安和金在克雷塔罗为其人民举办第二场音乐会时的谦卑和伟大值得欣赏。”

但是，也有网友表达了愤怒。另一位用户分享说：“昨天在克雷塔罗音乐会上的组织是致命的，他们这样对待跟随他们的人真是太难过了，孩子们幻灭了哭泣，父母很生气，他们把很多人留在外面。”

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