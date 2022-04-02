克劳迪娅·辛鲍姆（Claudia Sheinbaum）吹嘘墨西哥城最便宜，最昂贵的加油站：它们是什么，它们在哪里

CIUDAD DE MÉXICO, 10MARZO2022.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, encabezó la conferencia matutina en donde se presentó el proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura. La iniciativa fue expuesta por la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, el artista contemporánea Gabriel Orozco y la secretaria de Cultura federal Alejandra Fraustro. Se espera que la obra este finalizada para diciembre de 2023 y tendrá una inversión de 10 mil millones de pesos. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

4月2日星期六，墨西哥城指挥，控制，计算，通信和公民联系中心（C5）宣布了哪些加油站在整个首都出售最昂贵，最便宜的燃料。

该行动是由CDMX的政府首脑克劳迪娅·辛鲍姆（Claudia Sheinbaum）推测的，他承认C5工作人员为维持CDMX加油站的平均汽油量所做的工作，因此分享了比较结果。

根据提供的信息，到4月初，墨西哥城最便宜的五个加油站由PEMEX管理，具体如下：

墨西哥城最便宜的加油站：

1.托雷斯·阿达利德和阿纳萨戈拉斯，位于贝尼托·华雷斯市长办公室的纳尔瓦特·波尼恩特附近。价格：麦格纳20.60比索和高级22.60比索。

2。爱德华多·莫利纳和塔拉巴特罗斯，位于维努西亚诺·卡兰萨市长办公室的 Ampliación Michoacana 附近。价格：麦格纳20.79比索和溢价22.59比索。

3.Axis 10 South 和 Pipila，位于特拉瓦克市长办公室的巴里奥康塞普西翁附近。价格：麦格纳20.85比索和溢价22.89比索。

4.Avenida Xola 和 Gabriel Mancera，位于贝尼托·华雷斯市长办公室的 Del Valle Norte 附近。价格：麦格纳 20.95 和 Premium 22.95 比索。

5。位于贝尼托·华雷斯@@ 市长办公室纳尔瓦特东方街区的 Avenida Xola Eje 4 Sur 和 Xochical co。价格：麦格纳20.99比索和高级22.99比索。

La Profeco informó que el promedio de gasolina regular es de 21.54 pesos, mientras que la premium se encuentra en 23.41 pesos por litro al 2 de abril (Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

墨西哥城最昂贵的加油站：

对于每升价格最高的加油站，它们都与壳牌品牌相对应。

5。Prol。位于阿尔瓦罗·奥布雷贡市长办公室洛马斯德圣达菲附近的 Paseo de la Reforma 和 Santa Fe Avenue。价格：麦格纳21.99比索和高级26.99比索。

4.Avenida Rio Consulado y Sabinas，位于 Venusiano Carranza 市长办公室的 Valle Gómez 附近。价格：麦格纳21.99比索和高级26.06比索。

3.胡安·埃斯库蒂亚和马萨特兰，在库奥特莫克市长办公室的康德萨附近。价格：麦格纳22.59比索和高级26.99比索。

2。卡尔扎达·德拉维加和豪尔赫·恩西索，在伊斯塔帕拉帕市长办公室的 Héroes de Churubusco 附近。价格：麦格纳22.59比索和高级26.69比索。

1.Avenida 5 和 Calle 10，位于伊斯塔帕拉帕市长办公室的巴里奥圣伊格纳西奥附近。价格：麦格纳23.09比索和高级25.99比索。

Claudia Sheinbaum presumió las gasolineras más baratas y caras de la CDMX: cuáles son y dónde se encuentran (Foto: Twitter/@C5_CDMX)

Claudia Sheinbaum presumió las gasolineras más baratas y caras de la CDMX: cuáles son y dónde se encuentran (Foto: Twitter/@C5_CDMX)

关于撤销授权，首都总统在她的社交网络上写道：“现在我们可以谈谈被禁止的内容。参加4月10日的参与式民主演习。”

即使在3月19日，在她访问新修复的墨西哥-特诺奇蒂特兰堤道期间，当地行政长官再次呼吁市民参加撤销咨询。

他在活动结束时说：“别忘了今年 4 月 10 日我们将与民主约会。”

同样，在3月26日，他通过官方媒体表示 “今年4月10日将有历史约会”，然后继续说：“我们将首次能够决定墨西哥总统是否继续任期。想象一下这个练习以前是否存在过。有些人不想参加。这是他的决定。大多数人想要参与式民主。”

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