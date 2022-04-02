芭芭拉·德·雷吉尔的目标是赢得奥斯卡奖：“即使人们嘲笑”

芭芭拉·德·雷吉尔（Barbara de Regil）最近透露，她在演艺生涯中最大的愿望之一就是获得奥斯卡奖，这位主角还分享说，看到欧金尼奥·德贝兹（Eugenio Derbez）在国际电影中大获全胜，她感到非常鼓舞。

在与几位记者的交谈中，这位女演员明确表示，她并不担心人们是否会取笑她的目标，因为她觉得设定这个目标很自在。

当 S ale el Sol 的记者问她是否想收到小雕像时，这位女演员回答说：“当然，即使人们取笑别人的梦想，他们也会这样做，但他们当然会这样做。”

A Bárbara de Regil le gustaría ser reconocida en los Oscar (Foto: Twitter)

同样，这位女演员明确表示，获得La Academia颁发的该奖项并没有特别的压力：“如果我做不到，如果我没有获得奥斯卡提名，如果我不到达，什么也不会发生，但我们总是必须设定一个目标，” 她说。

这位有影响力的人还分享说，她已经考虑过如果有一天能获得电影艺术学院颁奖典礼的演讲：“我将从 '谢谢墨西哥，我爱你们所有人'开始，” 她笑着说。

欧金尼奥·德贝兹（Eugenio Derbez）是启发巴巴拉·德·雷吉尔（Bárbara de Regil）设定这一目标的人，因为在这些奖项的最新一期中，CODA（2021）获得了最佳电影奖，这是墨西哥演员参加的电影。

Eugenio Derbez participó en CODA, película galadornada en los Oscar (Foto: REUTERS/Mike Blake)

巴尔巴拉·德·雷吉尔@@ 说：“我看见他，我说，总有一天我会看到自己，” 巴尔巴拉·德·雷吉尔说；另一方面，他提到他错过了另一位现在住在美国的成功的墨西哥女演员：“我很兴奋，但我错过的是艾莎·冈萨雷斯我说：'她在哪里，她在哪里？'”

尽管芭芭拉·德·雷吉尔（Barbara de Regil）表示，她很高兴能在几部墨西哥作品中取得成功，但她提到她有兴趣让自己的作品在其他国家得到认可。

在联邦司法机构选举法庭（TEPJ）提出罚款后，芭芭拉深入研究了允许她在选举禁令期间公开支持墨西哥绿色生态学家党（PVEM）的后果。

他对 Ventaneando 的相机评论说：“是的，我在名单上（有罚款的影响者）看，我发表了自己的意见，如果我必须付钱，我会这样做的，因为当有人犯错时，他们必须按照当局的说法去做，那么如果他们需要的话，我当然会这样做。”。

Son varios los influencers que fueron sancionados (Foto: Instagram)

后来，这位女演员分享说，她还没有收到有关当局提起的罚款的任何通知，并解释说，就此问题向她提供建议的人是与她有关系的律师费尔南多·舍恩瓦尔德（Fernando Schoenwald）。

“不，不是真的。费尔是一名律师，所以他是负责所有事情的人。但是，如果我必须为此付出代价，我当然会 [...]我想要的是过上幸福的生活，我想，如果我犯了一个错误，如果我做错了什么，就做对了。” 他在帕蒂·查波伊（Pati Chapoy）领导的程序的摄像机前结束了干预。

就在3月21日，TPJF分享了针对77位艺术家、指挥家和有影响力人士的决议，因为他们在6月5日和6日于2021年临时选举之前和期间违反了选举禁令，当时举行了几次临时选举被要求投票支持墨西哥绿色生态学家党。

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