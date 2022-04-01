赢得波兰将是墨西哥的关键；他们认为尽管与阿根廷共享一个小组，但仍有可能在卡塔尔取得进步

Soccer Football - World Cup - Concacaf Qualifiers - Mexico v United States - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - March 24, 2022 Mexico players line up during the national anthems before the match REUTERS/Henry Romero

对于墨西哥的体育评论员和分析师来说，在得知该队在 C组的对手是阿根廷、波兰和沙特阿拉伯之后，有可能在2022年卡塔尔世界杯上晋级第16轮。

尽管墨西哥在对阵albiceleste的世界锦标赛中表现不佳，但他们认为墨西哥足球应该尝试与两次获得冠军的球队竞争。他们还强调，杰拉尔多·马蒂诺（Gerardo Martino）已经是梅西领导的团队的技术总监，因此他应该找到中和的方案。

此外，他们对墨西哥队能够战胜波兰队和阿拉伯队持乐观态度，并指出在这两支球队中，欧洲队可能是最大的障碍，但是，他们强调他们可以赢得全部三分。

在体育赛事方面经验最丰富的记者之一@@ 阿尔贝托·拉蒂（Alberto Lati）表示，难度并不比以前的世界锦标赛大，并明确表示，获得下一轮比赛资格的基本条件是墨西哥队表现出个性和良好的表现。游戏水平。

对于大卫·费特尔森（David Faitelson）来说，墨西哥从死亡集团中解救出来，面对阿根廷将是一种奢侈，在阿根廷，阿兹台克人的教练杰拉尔多·塔塔·马蒂诺（Gerardo Tata Martino）必须证明他的阵容与过去他自己领导的球队的演变。但是，他认为国家队将与波兰队进行传球，他将在首场比赛中面对波兰。

他补充说，尽管他们的水平非常相等，但 “波兰是墨西哥国家队的真正目标。在演讲中击败他对于在本届世界杯上拥有光明的未来至关重要。”

就何塞·拉蒙·费尔南德斯而言，他同意在这场世界杯比赛中没有死亡人群，并强调说，对于三色组合，

墨西哥前记者、现任电视评论员@@ 奥斯瓦尔多·桑切斯表示，该小组并不困难，并一致认为，在11月22日赢得波兰国家队对于获得第二轮比赛资格的愿望至关重要，甚至可以用四分达到这一目标。在小组赛阶段。这位经历了对阵阿根廷的淘汰赛的前门将表示，这是墨西哥参加世界锦标赛的机会。

El delantero argentino Sergio Aguero estuvo presente en el sorte. (FOTO: REUTERS/Carl Recine)

另一位最受欢迎的讲故事者和评论员@@ 帕科·维拉（Paco Villa）更加保守，并警告说墨西哥应该提高其水平，但是，他希望能够实现进入16轮的目标。

凡妮莎·胡彭科森（Vanessa Huppenkot hen）强调，在这个小组中，三色将有机会面对世界上最好的两个前锋梅西和莱万多夫斯基，并说要做到最好，你必须击败最好的。

前阿根廷球员兼墨西哥电视台分析师@@ 伊曼纽尔·蒂托·维拉（Emanuel Tito Vill a）穿上墨西哥球衣，表达了对墨西哥国家队的热爱，尽管他不敢提前预测。

他的同胞和电视伙伴达米安·扎莫吉尔尼（DamiánZamogilny）明确表达了他对墨西哥战胜阿根廷的愿望，因为尽管他的国籍是南美人，但他承认自己的生活仍然留在了我们的国家，他在那里居住了22年。

对于 TUDN 的体育记者阿德里亚娜·蒙萨尔维（Adriana Monsalve）来说，阿根廷属于同一个团体的事实是报复墨西哥的机会。

阿兹台克电视台另一位最杰出的记者卡洛斯·格罗（Carlos Guerro）认为，塔塔队将进入第二轮比赛，在这种情况下可能会面对法国、丹麦、突尼斯、秘鲁、阿拉伯联合酋长国或澳大利亚。

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