谁是革命者费利佩·卡里略·波多黎各，他的名字将由 AMLO 为图卢姆机场提出

2022年3月31日星期二，在 “上午” 会议上，总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AMLO）提议将新的图卢姆国际机场（AIT）命名为 “费利佩·卡里略波多黎各机场”。

洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）要求国防部长路易斯·克雷森西奥·桑多瓦尔（Luis Crescen cio Sandoval）考虑在尤卡坦半岛上建造的新机场项目以该实体前州长的名字命名，以回应他的反对者，他说，“不想转型”墨西哥。

总统将新机场命名为费利佩·卡里略·波多黎各（Felipe Carrillo Puerto）的提议与以下事实联系起来：在安装机场的地区，该机场位于同名城市的范围内。

卡里略·波多黎各是一位革命者，他一生都在为玛雅人的权利而战（照片：《Suku'un Felipe》一书的封面。费利佩·卡里略·波多黎各和尤卡坦的玛雅革命”（作者：阿曼多·巴特拉）

他还保证，这将像最近开业的 Felipe 一样成为 “国际化的优质空间” Ángeles国际机场（AIFA），因为这项工作将由军事工程师进行，并将有助于减少坎昆航空航站楼的饱和度，每天运营500至600次。

费利佩·圣地亚哥·卡里略·波多黎各是墨西哥政治家、记者和革命领袖，1874年11月8日出生于尤卡坦州的莫图尔。他是阿德拉·波多黎各和贾斯蒂诺·卡里略之间既定婚姻中的第二个孩子。他因在 1922 年至 1924 年期间担任东南社会党领袖和尤卡坦州州长而闻名。

在这部作品中拍摄的是埃米利亚诺·萨帕塔（左）、费利佩·卡里略·韦尔塔（中）和何塞·瓜达卢佩·罗德里格斯（右）手持萨帕塔斯莫口号 “土地与自由”（照片：迭戈·里维拉的壁画 “墨西哥历史” 片段）

这位墨西哥英雄对该国南部的革命斗争非常重要，他在梅里达学习，在那里他很小的时候就学习了玛雅语，这是他对捍卫土著人民权利的兴趣所激发的。这导致他在18岁时因煽动人民拆除地主建造的阻碍玛雅人社区通行的围栏而被监禁。

他一生都决心为这一部分人口的认可而努力，因此，从他很小的时候起，他就在生产henequén的庄园的玛雅临时工中宣讲1857年的宪法，这种材料被纺织业占用。

卡里洛·波多黎各（Carillo Puerto）的决定促使他沿着萨帕塔运动的道路积极参与墨西哥革命，以至于当武装斗争来到半岛时，他成立了东南社会党，并从那里与那些想采取行动的人的暴政作斗争他们从农民那里得到的土地。

但是他的敌人很快就追捕了他，因此他在领导自己的实体的立法机构并呼吁举行民主选举之后，不得不在1918年流亡。他回来直到 1920 年，目的是加入 Agua Prieta 的计划。这样，他于1922年当选为联邦国会议员以占领尤卡坦政府。

他对玛雅人的承诺如此之大，以至于他作为州长的第一次演讲是用这种语言发表的，这是墨西哥州长从未见过的。

在迭戈·里维拉的这幅壁画中，费利佩·卡里略·波多黎各胸部有枪伤，这是 dehuertista 部队向他开枪的象征。脚下的妇女携带 henequen 的玉米棒和纤维，这是为玛雅地区的利益而进行的斗争的主要标志（照片：Murales SEP）

在他的政府中，他被视为为玛雅人建立文化财产的进步者，赋予妇女投票和被选举的政治权利，并根据 vox populi 确定撤销官员，总是倾听被统治者的意见。

在他任职的20个月中，他为最贫困阶层的利益辛勤工作。他没收了 henequen 行业，组织了尤卡坦出口委员会，促进了 Henequen 中小型生产者联盟，重新启动了土地分配，并创建了墨西哥玛雅语言学院。

1923 年，他不得不逃离国外，因为他的邪恶敌人在想要控制国家和取代阿尔瓦罗·奥布雷贡总统方面比他的派系拥有更大的力量。

卡里略·波多黎各被合作党领导人推翻，合作党领导人于 1924年1月3日在金塔纳罗奥州逮捕了他，并开枪打死了他。1927 年，地方议会宣布他为尤卡坦州的贝纳米尔人，他因捍卫玛雅人民而被任命为种族使徒。

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