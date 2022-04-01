参议员赫尔曼·马丁内斯抨击 AMLO 关于毒品系列的声明：“这没用也不令人安慰”

CIUDAD DE MÉXICO, 20DICIEMBRE2021.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, encabezó la conferencia mañanera de este lunes donde junto a su gabinete de seguridad, integrado por Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Luis Cresencio Sandoval, titular de la Defensa, Rafael Ojeda, secretario de Marina, Luis Bucio, comandante de la Guardia Nacional y Ricardo Sheffield, titular de la PROFECO, presentaron el informe de seguridad durante los tres años de gobierno del mandatario mexicano. Posteriormente se entregará el Águila Azteca al canciller de Francia. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

复数组织的参议员赫尔曼·马丁内斯·卡萨雷斯批评了安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统（AML O）的声明，他在声明中指责该系列节目从 “乐观的世界” 的流媒体平台上揭露了与墨西哥毒品贩运有关的故事。画”。

在新闻发布会上，马丁内斯·卡萨雷斯（MartínezCázares）指责洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）政府 “将包裹” “绞尽脑汁” 到他称之为 “无用” 的流媒体平台上，因为根据他的声明，“这并不能安慰受害者”。

“归根结底，指责媒体是一种手段，因为这是为了消除慰问；不与受害者打交道的政府毫无用处，不与受害者打交道的检察官办公室就没用了，这么简单。这位参议员说，在打击犯罪方面建立有效国家的第一个条件是，它会伤害死于暴力受害者的墨西哥人和墨西哥人的死亡。”

赫尔曼·马丁内斯对AMLO关于毒品系列的声明做出了反应（照片：屏幕截图）

洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）在3月31日上午的新闻发布会上保证，他的政府已努力防止吸毒增加。此外，他坚持认为，消费不仅限于健康问题，因为生产和贩运也在共和国造成暴力，年轻人是受影响最大的群体之一。

“我们公开地处理这样的问题，因为如果不是所有事情都是一系列处理的话，他们甚至可以用演员、男人、漂亮的女人描绘美好的世界、犯罪团伙、毒贩；住宅、最新模型车、珠宝、品牌服装、权力、他们如何制服当局以及那个系列世界，但这并不为人所知，而且伤害很大，尤其是年轻人的破坏，我们正在谈论成千上万的死亡，” 洛佩斯·奥夫拉多尔说。

同样，行政长官指出，该国记录的故意杀人案中有 75％ 与有组织犯罪有关，这是引发关于娱乐性使用大麻合法化的讨论的另一个主要问题。

AMLO 开始反对描绘墨西哥毒品贩运的系列节目（照片：Instagram/ @Narcos）

但是，行政长官否认专家委员会免除对这种允许用于医疗用途的考虑，因为他指出，在实验室的要求下，发现了几起掩盖合成药物的情况。

“但事情不会那样发生。合成药物被查获并运往实验室，甚至是据称将这些物质运送到该国不同地区的途径。而且没有实验室，它们是私人住宅”，他说。

根据国防部长（Sedena）的报告，可卡因是墨西哥 “移动” 的主要药物，主要来自中美洲和南美洲。

从 2018 年到 2022 年，没收了 73,834 公斤可卡因（照片：EFE/Jacinto Canek/Archive）

该机构负责人路易斯·克雷森西奥·桑多瓦尔表示，从2018年到2022年，没收了价值刚刚超过195.03亿比索的73,834公斤。同时，缉获量最高的年份是2019年至2020年，分别为19,931公斤和27,712公斤。

关于芬太尼、安非他明和甲基苯丙胺以及迷幻剂等用于制造合成药物的前体和化学品的贩运，发现它们主要来自亚洲大陆，通过海路运输，抵达墨西哥的L azaro Cardenas港、米却肯州, 马萨特兰, 锡那罗亚和科利马州的曼萨尼约.

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