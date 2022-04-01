那不勒斯将寻求意甲对阵亚特兰大的领先优势：奥斯皮纳和穆里尔承诺成为主角

路易斯·费尔南多·穆里尔和大卫·奥斯皮纳最近专注于哥伦比亚队面对南美预选赛的结束，他们将于3月3日星期日再次见面，这有望成为意甲新一天中最具吸引力的比赛，亚特兰大vs那不勒斯。

在2022年卡塔尔足球世界杯上名额用完之后，双方都将做出承诺，但考虑到俱乐部的特殊需求，他们坚信要尽力而为。例如，亚特兰大在积分榜上排名第五，但至少要再争取一个位置才能获得冠军联赛的资格。同时，那不勒斯排名第二，比AC米兰落后三分，因此他将全力以赴，以免 rossonero球队的劣势增加。

由迭戈 ·阿曼多·马拉多纳（Diego Armand o Maradona）领导的自 1990 年以来一直没有赢过 Scudetto 的阿祖罗队将是最好的时刻：他们在网上赢得了两场胜利。但是，最好的办法是让奥斯皮纳守卫门廊：咖啡运动员有 11 场比赛没有进球，这是本赛季意大利联赛中得分最高的，也是旧大陆十佳得分之一。他的球队也拥有最少击败的围栏，有 22 个得分。

至于穆里尔，由于受伤，她没有表现最好的赛季。但是，最后的承诺对贝加莫队来说是决定性的：在进入欧罗巴联赛四分之一决赛的资格赛中，他在总记分牌上以 4-2 击败拜耳勒沃库森，他以双打成绩报道。这位出生在圣托马斯（大西洋省）的男子在2021/22赛季打进了8个进球，现在被要求领导俱乐部的进攻阵线，为杜万·萨帕塔提供补给。

亚特兰大对那不勒斯的比赛将于上午8点（哥伦比亚时间）在ESPN播出。

在与那不勒斯的对抗中，穆里尔将充满动力，因为不到十天前，意大利足球运动员协会（Assocalciatori）将他选为2021/22赛季最佳意甲足球运动员之一。

大西洋已经效力了三年的亚特兰大宣布，他上赛季入选了理想的意大利足球11强，这也就不足为奇了，除了贝加莫队的头号枪手之外，他还是Calcio的第三位射手。

在理想情况下，穆里尔与罗梅卢·卢卡库（Romelu Lukaku）和克里斯蒂亚诺·罗纳尔多（Cristiano Ronaldo）一起成为进攻三叉戟的一员，后者在国际米兰表现出色后离开了切尔西，后者退出了尤文图斯，返回了他在旧大陆曼联的质量跳跃的球队。

路易斯·费尔南多·穆里尔，在2020/21赛季意大利足球的第十一理想中

同时，中场由尼科洛·巴雷拉（国际米兰）、弗兰克·凯西（米兰）、费德里科·基耶萨（尤文图斯）和后卫阿赫拉夫·哈基米（前巴黎圣日耳曼）、斯特凡·德弗里（国际米兰）、亚历山德罗·巴斯托尼（国际米兰）、西奥·埃尔南德斯（米兰）组成。反过来，最好的门将是 Gianluigi Donnarumma。

值得记住的是，上赛季，路易斯·费尔南多·穆里尔在36场比赛中报告了22个进球（和9次助攻）。在本赛季中，尽管它并不那么重要，但它增加了8个目标

继续阅读：



