入侵乌克兰直播：泽伦斯基指责俄罗斯向年轻人撒谎，让他们去攻击自己的领土

尽管克里姆林宫承诺缓和冲突，但@@ 乌克兰仍然受到俄罗斯的攻击。

乌克兰平民继续外逃，美国正准备接受逃离克里姆林宫军队造成的恐怖的10万难民。

大约2,000名平民乘坐疏散巴士从沿海城市别尔江斯克前往由乌克兰政府控制的扎波罗热，从被围困的马里乌波尔市运送撤离人员。

乌克兰谴责另有 45,000人被强行驱逐到俄罗斯以及顿涅茨克的分离主义领土，顿涅茨克是一个自封的共和国，并得到克里姆林宫的承认。

接下来，俄罗斯入侵的每分钟一分钟： （乌克兰时间，GMT+3）：

4 月 2 日星期六：

3:45：美国国防部本周五宣布，它将额外拨款3亿美元用于 “安全援助”面对俄罗斯的入侵，增强乌克兰的防御能力。

除了华盛顿已经承诺的16亿美元外，该援助还包括激光制导火箭系统、无人机、弹药、夜视设备、战术安全通信系统、医疗用品和备件。

五角大楼发言人约翰·柯比在一份声明中说：“这一决定突显了美国对乌克兰主权和领土完整的坚定承诺，以支持其击退俄罗斯战争的英勇努力。”

02:56：乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基批评欧洲对俄罗斯轰炸和围困在该国南部马里乌波尔市造成的人道主义灾难 “默默地做出反应”。

据估计，约有 16万公民在马里乌波尔生活了一个多月没有基本服务，马里乌波尔是亚速海的一个港口，由于其位于克里米亚半岛和Dombas之间的战略位置，该港口已成为俄罗斯驻乌克兰军队的主要目标。

他说，在俄罗斯宣布恢复动员年轻人的背景下，俄罗斯公民 “没有被告知真相”服兵役的人强制春天。

“今年的新兵可以被派去对付我们的国家，对付我们的人民。对于许多年幼的男孩来说，这肯定是死亡。尽管他们不是我们的公民，但作为一个民族，我们仍然有责任警告他们，” 他说。

02:15：本周五，6000 多人通过人道走廊疏散，这是红十字国际委员会（红十字国际委员会）确认他们无法进入马里乌波尔市的艰难日子，他们将在那里帮助护送车队有十二辆公共汽车和民用车辆。

具体而言，乌克兰副总理伊琳娜·韦雷舒克（Irina Vereshchuk）列举了1400多名平民乘坐自己的交通工具离开别尔江斯克和梅利托波尔（来自后者的771人）前往扎波罗热。

01:47：乌克兰当局警告说，俄罗斯可能在该国使用化学武器，“就像他们在叙利亚战争中所做的那样”，并表示 “必须做好准备”，因此医疗机构正在接受培训，以便能够应对这种可能的情况。

“尽管所有国际机构都禁止使用化学武器，但他们在叙利亚（俄罗斯人）使用了化学武器。我们清楚地意识到，他们可以在我国做到这一点。我们必须为此做好准备，” 乌克兰国家安全和国防委员会秘书奥列克谢·丹尼洛夫说。

01:26：据法新社记者当场报道，周五晚上，几辆载有乌克兰城市马里乌波尔居民的公共汽车被俄罗斯军队围困和轰炸，抵达由基辅军队控制的乌克兰城市扎波罗热。

根据沃洛德米尔·泽伦斯基总统的说法，共有大约 3,700 人获救。

00:48：白宫发言人詹·普萨基本周五透露，面对俄罗斯下令使用化学或生物武器发动袭击的可能性，美国开始向乌克兰移交防护装备。

几天来，北约、美国和其他国家一直在警告俄罗斯总统弗拉基米尔·普京可能下令在乌克兰使用非常规武器发动袭击。

普萨基在白宫每日新闻发布会上说：“如果俄罗斯对乌克兰使用化学和生物武器，美国政府正在向乌克兰政府提供救生设备和物资，这些设备和物资可以部署。”

00:24：据空军周五向路透社报道，美国陆军已取消对其民兵 III 洲际弹道导弹的试验，该导弹最初只是为了在乌克兰战争期间缓和与俄罗斯的核紧张局势而推迟。

五角大楼于 3月2 日首次宣布推迟试验，此前俄罗斯表示将其核力量置于高度戒备状态。华盛顿随后表示，重要的是，美国和俄罗斯都 “考虑到错误估计的风险，并采取措施降低这些风险”。

00:14：欧洲议会议长罗伯塔·梅索拉本周五会见了乌克兰总统沃洛基米尔·泽伦斯基，并在乌克兰议会发表讲话，她在讲话中承认欧洲机构将 “帮助” 基辅加入欧盟。

Metsola在她的社交网络上发布了一张照片，其中她似乎与Zelenski握手，并添加了一段文字：“勇气，力量和决心。和泽伦斯基一起在基辅。乌克兰万岁。”

4月1日星期五：

23:48：据法新社记者当场报道，周五晚上，几辆载有乌克兰城市马里乌波尔居民的公共汽车被俄罗斯军队围困和轰炸，抵达由基辅军队控制的乌克兰城市扎波里亚。

居民和官员都表示，这些公共汽车载有马里乌波尔的居民，他们设法到达了被俄罗斯军队占领的别尔江斯克市，人道主义车队在那里接待了他们。

23:36：美国财政部一位高级官员周五表示，俄罗斯在经济上受到西方制裁的 “困扰”，目前卢布的强劲上涨没有什么意义。

这位想保留自己名字的高级官员解释说：“俄罗斯已经陷入困境，正在走向封闭的经济体，但它是世界上最没有能力作为封闭经济体运作的国家之一”，因为它过于依赖大宗商品出口。

他说，入侵乌克兰后，俄罗斯正在遭受西方制裁的 “严重” 后果：“高通货膨胀只会进一步增加，而严重的衰退只会恶化。”

23:25：著名的舞蹈团本周五宣布，莫斯科莫斯科大剧院的芭蕾舞团将于周六呈现 “英雄” 编舞，以支持俄罗斯在乌克兰的军事行动。

剧院在一份声明中说：“阿拉姆·贾查图里安的芭蕾舞剧《斯巴达克斯》将于2022年4月2日在莫斯科大剧院的历史舞台上演出。”

他补充说：“这场由尤里·格里戈罗维奇（Yuri Grigorovich）编排的传奇节目的收益将捐赠给俄罗斯在乌克兰军事行动中丧生的士兵的家属。”

23:16：中国对乌克兰军方和核军进行了重大网络攻击根据乌克兰情报部门的报告，在入侵俄罗斯前几天安装的设施。

根据英国报纸《泰晤士报》获得并发表的这些报道，在基辅国防部和其他机构的600多个网站遭受了数千次由中国政府协调的盗版企图。安全服务，SBU。

22:49：乌克兰武装部队本周五指责俄罗斯在被乌克兰军队驱逐之前，在基辅地区布查市的民用建筑物和基础设施以及其他空间开采了地雷。

武装部队在最后一部分报告说：“离开布查市后，俄罗斯占领军在民用建筑物、基础设施和其他地区开采了地雷，” 武装部队警告说，俄罗斯军队已撤退，以加强对顿涅茨克等其他地区的袭击。

22:19：乌克兰本周五参与释放了被俄罗斯俘虏的86名军人，以换取人数未具体说明的俄罗斯军人。

总统办公厅主任基里洛·季莫申科在Telegram上的一封消息中说：“交流刚刚进行。包括15名妇女在内的86名军人已经安全了。”

22:12：乌克兰当局警告说，尽管俄罗斯军队已从基辅和切尔尼戈夫撤出，但莫斯科仍计划在5月9日俄罗斯胜利日之前发动新的攻势，征服乌克兰。

俄罗斯与白俄罗斯和其他前苏联共和国一起，在这一天纪念纳粹德国在1945年第二次世界大战中投降。从那时起直到苏联解体，莫斯科的红场一直是大型阅兵的现场，后来在1995年恢复了阅兵。

21:58：欧洲各国政府和公司周五就俄罗斯要求以卢布支付天然气费用的共同方法进行了研究，同时减轻了即将发生的供应中断的威胁。

随着俄罗斯总统弗拉基米尔·普京寻求报复西方对2月24日入侵乌克兰的制裁，欧洲各国首都一直对停止天然气进口保持警惕。

21:34：俄罗斯已下令其大学将其所有内容从Youtube转移到俄罗斯社交平台 VK V ideo和俄罗斯视频平台RuTube。

21:10：乌克兰当局周五保证，切尔诺贝利核电站在被俄罗斯士兵占领期间没有受到破坏，但在过去的四周里，军方很可能一直受到辐射的影响。

国际原子能机构（IAEA）总干事拉斐尔· 格罗西说，他 “无法证实” 这些报道。一份声明说，联合国机构 “将寻求更多信息，以提供对局势的独立评估”。

格罗@@ 西在维也纳对媒体说：“工厂周围的辐射水平目前正常。”

但是，他说，由于车辆的移动，俄罗斯军队的撤离可能会导致辐射 “局部化” 增加。2月24日，俄罗斯军队在进攻的第一天就占据了这个位置，也发生了同样的情况。

19:55：亚马逊在波兰启用了一个拥有4500平方米存储空间的人道主义援助中心，以满足逃离战争的乌克兰难民的需求。

正如这家电子商务公司指@@ 出的那样，俄罗斯入侵乌克兰后，有超过400万乌克兰人被迫离开自己的国家，帮助他们的需求每天都在增长。

因此，在亚马逊在斯洛伐克的第一个人道主义援助中心开业一周后，他们在波兰南部城市索斯诺维茨附近在波兰建立了第二个中心，将为受影响者提供关键物资的空间增加了一倍。

19:41：红十字 国际委员会（红十字国际委员会）本周五证实，它 “无法” 进入马里乌波尔市，那里将有 数千名平民撤离，但保证将在本周六再次尝试。

红十字国际委员会已经在数小时前警告说，从乌克兰城市撤离平民存在 “重大障碍”，该城市继续受到俄罗斯军队的围困。三辆非政府组织车辆定于本周五离开马里乌波尔，护送一支载有十二辆公共汽车和载有居民的私家车的车队。

但是，由9人组成的红十字国际委员会在一份声明中详细说明，在当地的 “条件” 使这项任务 “不可能” 之后，工作人员不得不返回扎波里耶。

19:30：乌克兰总统沃洛德米尔· 泽伦斯基本周五要求法国总统伊曼纽尔·马克龙与莫斯科进行调解，以在马里乌波尔实现停火 “足够长的时间”，以实现撤离该市 和相关的人道主义行动。

泽伦斯基在推特上表示：“必须实施法国关于马里乌波尔人道主义走廊的倡议。”

根据爱丽舍的消息来源，两位领导人进行了电话交谈，基本上是关于乌克兰东南部这座城市正在经历的 “人道主义紧急情况”，该城市已被俄罗斯军队围困了好几天。

19:26：正如该组织秘书长安东尼奥·古特雷斯本周五宣布的那样，联合国人道主义服务负责人马丁·格里菲思将于周日前往莫斯科，试图促进乌克兰的休战。

格里菲思计划稍后访问基辅，与乌克兰当局讨论古特雷斯本人本周首次提出的人道主义停火倡议。

联合国负责人在接受记者采访时证实，俄罗斯和乌克兰都同意接待格里菲思来处理他的提议。

19:23：俄罗斯本周五保证将获得新的证据，并将其移交给联合国，证明乌克兰存在在美国支持下开发的生物武器计划，到目前为止，这一指控尚未得到独立消息来源的证实。

数周来一直在向联合国提出这个问题的莫斯科表示，它计划今天再致函安全理事会，提供更多信息。

19:20： 土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安周五要求俄罗斯总统弗拉基米尔·普京亲自会见乌克兰国家元首沃洛德米尔·泽伦斯基，以 “加冕” 最近在代表级谈判中取得的进展。

土耳其总统在推特上发布的一份声明中说，埃尔多安在与俄罗斯总统的电话交谈中表示，上周二在伊斯坦布尔举行的莫斯科和基辅代表之间的谈判是建设性和令人鼓舞的，是上周二对和平的希望。

19:11：乌克兰总理丹尼斯·什米加尔（Denis Shmigal）指责俄罗斯想在引发另一种能量之后并在其邻国入侵的框架内在全球范围内引发 “粮食危机”。

“俄罗斯的意图是显而易见的。他说，在俄罗斯于去年年底和今年年初在欧洲乃至整个世界引发能源危机之后，他们现在的任务是在世界上挑起一场重大的粮食危机。”

19:09：乌克兰当局报告说，俄罗斯军队根据新的

的囚犯。

乌克兰总统办公室副主任基@@ 里洛·季莫申科（Kirilo Tymoshenko）在他的电报频道上解释说，获释者现在处于安全的地方，他们的生命没有危险。

18:28：美国总统拜登表示，已有 30 多个国家加入了这个北美国家的行列储备石油国民的优势，试图解决因俄罗斯入侵乌克兰的后果而感到恐惧的世界能源市场。

18:00：联合国教育、科学及文化组织（教科文组织）估计，由于俄罗斯入侵该领土，乌克兰文化遗产受损的数量为53个。

正如联合国教科文组织文化总干事埃内斯托·奥托内在新闻发布会上解释的那样，受损建筑中有29座教堂、16座历史建筑、4座博物馆和4座纪念碑。

17:20：德国国防部发言人向美国有线电视新闻网表示，德国批准向乌克兰交付56辆作战坦克。

根据该部的说法，这些坦克是 Pbv 501 型，来自冷战时期的东德军队，已出售给瑞典，然后转售给捷克共和国，捷克共和国将把它们运往乌克兰。

17:10：在双方通过视频会议举行的峰会之际，欧盟（欧盟）敦促中国 “不要另辟蹊径” 并 “帮助制止” 乌克兰的战争。

“我们呼吁中国帮助制止乌克兰战争。欧洲理事会主席查尔斯·米歇尔在与中国总理李克强及其主席习近平举行虚拟会晤后举行的新闻发布会上说，中国不能反过来看待这种违反国际法的行为。

17:00：据路透社报道，国际原子能机构（IAEA）要求授权其专家访问乌克兰的Zaporizhzhia核电站。

16:30：乌克兰政府报告说，已经开放了九个人道主义走廊，用于从马里乌波尔、恩尔戈达尔、别尔江斯克、梅利托波尔、鲁比日内、Nizhnee、Severodonetsk、Popasna和Lysychansk等城市撤离平民。

16:00：乌克兰国防部发言人Oleksandr Motuzyanyk拒绝评论俄罗斯关于乌克兰直升机袭击俄罗斯南部城市别尔哥罗德燃料基地的指控。

他在电视声明中说：“我想强调的是，乌克兰正在对俄罗斯对乌克兰领土的侵略进行防御行动。”“这并不意味着乌克兰必须对俄罗斯联邦领土上发生的每一次错误估计、事件或灾难负责。这不是我们第一次目睹这种指控。因此，我不会确认或否认这些信息，” 他说。

15:30：俄罗斯表示，根据一项新法令，它不会立即开始切断对 “不友好国家” 的天然气供应，该法令要求从4月1日起以卢布付款。

15:20：德国总理奥拉夫·舒尔茨表示，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京对乌克兰军事冲突的演变 “不太了解”。

舒尔茨在德国政治播客中说，俄罗斯安全部门可能正在向俄罗斯 “隐瞒许多真相”，例如自 2 月 24 日入侵开始以来有多少军事人员丧生。

15:10：非政府组织大赦国际（AI）谴责俄罗斯军队在乌克兰使用的 “残酷的围困战术”，其特点是 “不分青红皂白地袭击人口稠密地区”，正在该领土引发 “非法杀害平民”。

该组织在一份声明中指出，这些袭击包括 “基本服务中断、通信中断和民用基础设施遭到破坏” 以及 “限制获得药品和医疗服务”。

大赦国际说：“最近几周，俄罗斯军队一直在使用具有本质上具有滥杀滥伤作用的武器，例如集束弹药和对大面积具有影响的低精度武器，（...）攻击人口稠密地区。”

15:00：切尔尼戈夫市长谴责俄罗斯的爆炸事件摧毁了一家城市医院的肿瘤病房，就在俄罗斯表示将 “大幅减少” 其军事袭击的几天后。

“一些炮弹直接击中了地区医院，其中一座医院大楼，肿瘤科被完全摧毁。三人受重伤，” 市长弗拉迪斯拉夫·阿特罗申科告诉美国有线电视新闻网。

14:30：根据联合国的数据，自俄罗斯入侵开始以来，离开乌克兰的难民人数已经约为410万，联合国还估计有650万人离开家园但仍在乌克兰领土上。

根据联合国难民事务高级专员的统计，总共有超过1000万人因冲突而流离失所，其中近240万人已越境进入波兰。

14:20：两架乌克兰直升机炮击了位于别尔哥罗德镇的俄罗斯领土上的一个油箱当地州长报告说，俄罗斯西部距离乌克兰边境约40公里。

如果得到证实，别尔哥罗德的袭击将是基辅的第二次直升机行动，此前他试图穿透乌克兰亚速海沿岸被围困的城市马里乌波尔周围的俄罗斯防空系统。

13:50：双方谈判代表证实，俄罗斯和乌克兰通过视频会议恢复和谈。

13:48：国际原子能机构（原子能机构）总干事拉斐尔·格罗西在与乌克兰和俄罗斯当局会晤后宣布，他将访问前切尔诺贝利核电站，这是俄罗斯对乌克兰发动攻势一个多月后的战斗现场以前。

格罗西在推特上解释说，他将领导对这些设施的 “援助和支持任务”，这是 1986 年历史上最严重的原子灾难现场。

13:30：大约有2,000名平民乘坐疏散巴士从沿海城市别尔江斯克前往乌克兰政府控制的扎波罗热，从被围困的马里乌波尔市运送撤离人员。

马里乌波尔市议会在电报上的一份声明中说：“疏散车队离开别尔江斯克前往扎波罗热。”“许多私家车加入了由红十字会和SES（国家紧急服务局）车辆护送的42辆公共汽车。今天，我们预计马里乌波尔的居民人数将达到创纪录的水平。”

13:03：乌克兰军队估计，自2月24日俄罗斯总统弗拉基米尔·普京下达的入侵令引发的战争开始以来，在战斗中丧生的俄罗斯士兵约有 “17,700人”。

12:54：正如该地区州长维亚切斯拉夫·乔斯（Vyacheslav Chaus）所说，俄罗斯军队将离开基辅以北的切尔尼戈夫（切尔尼戈夫），他在 Telegram 上保证，他不知道撤军的原因，这是俄罗斯当局本周宣布的。

12:30：国际红十字会在日内瓦的一位发言人说，目前尚未证实本周五可以撤离乌克兰南部被围困的城市马里乌波尔。

红十字国际委员会（红十字委员会）表示，其现场小组在扎波里耶有三辆车和九名士兵前往马里乌波尔。

“我们希望今天我们仍然可以开始疏散行动。他说，扎波里耶和马里乌波尔之间的 “路很长”。

12:10：根据乌克兰国家紧急服务局（SES）的数据，周二袭击该国南部乌克兰城市米古拉耶夫地区行政当局总部的死亡人数为28 人。

SES 发言人伊利亚娜·帕秋克在接受乌克兰机构 Ukr inform 的采访时指出，4 月 1 日上午 10 点 50 分，袭击并摧毁了地区政府总部的俄罗斯火箭弹袭击的临时余额为 28 人死亡。

11:10：俄罗斯军队不允许援助物资到达被围困的马里乌波尔市，该市市长的一位顾问周五表示，被困居民仍然很难离开这座城市。

“城市的入口处仍然关闭，自己开车离开是非常危险的。此外，自昨天以来，（俄罗斯）占领者断然不允许任何人道主义援助，即使是最小的人道主义援助进入这座城市，” 彼得罗·安德里乌申科在电报上的一份声明中说。

11:00：澳大利亚总理斯科特·莫里森宣布，澳大利亚将向乌克兰派遣布什马斯特装甲车，以回应乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基周四提出的保卫其领土免受俄罗斯入侵的要求。

莫里森宣布：“我们将把它们送上我们的C-17（飞机），以确保他们能够在那里提供支持，” 莫里森宣布，但没有具体说明这些车辆的数量或发货日期。

8:30：乌克兰当局本周五将自2月24日根据俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的命令引发的俄罗斯入侵开始以来在该国死亡的儿童人数增加到150多人。

乌克兰检察官办公室在其Telegram帐户上的一条消息中表示，迄今已确认有153名儿童死亡，并补充说，已有245多名儿童受伤。

他说：“目前正在努力确定敌对行动活跃地区和敌人暂时占领地区的儿童伤亡人数，特别是在马里乌波尔以及基辅、切尔尼戈夫和卢甘斯克地区的某些地区。”

8:00：据《纽约时报》报道，叙利亚军队的一个军事单位约有300名士兵，本周四从叙利亚抵达俄罗斯，接受军事训练，然后被派往乌克兰，这是在不愿透露姓名的情况下被派往乌克兰的。

根据该消息来源，俄罗斯人希望招募16,000名具有特定年龄和体重条件的叙利亚人参加乌克兰战争，这些人年龄在20至45岁之间，体重为50至90公斤，优先考虑有战斗经验的人。

此外，他们每月将获得1,000至2,000美元的薪水，如果他们在前线死亡，他们将得到承诺，他们的家人将获得2,800美元，外加一年每月600美元。

7:30：日本首相岸田文雄本周五表示，日本不会以卢布支付从俄罗斯购买天然气的费用，此前他赢得了该国的最后通atum，以便其 “不友好” 的买家以当地货币支付，否则将面临合同暂停。

岸田周五@@ 在议会会议上被问及莫斯科要求支付卢布时说：“正如在七国集团能源部长特别会议上商定的那样，我们拒绝了。”

日本首席执行官没有提供任何资料说明其与俄罗斯联邦签订的能源合同的状况，他指出，关于此事的谈判仍在进行之中，并说他将采取 “适当措施”，但不提供进一步的细节。

7:00：据国家紧急服务局本周五证实，俄罗斯军队周二对乌克兰城市米古拉耶夫的主要行政大楼发动的袭击造成的死亡人数约为25 人。

该机构在其Facebook帐户上的一条消息中说：“4月1日上午7点（当地时间），由于敌方火箭弹撞击米古拉耶夫地区行政大楼，造成24人丧生。”

因此，他解释说，到目前为止，搜救人员已经从废墟中找到了23具尸体，其中一名受伤者后来在医院死亡。他说：“这项工作仍在不知疲倦地继续。”

6:30：乌克兰武装部队保证，俄罗斯军队正试图在顿涅茨克，卢甘斯克，扎波罗热省和赫尔松市组建 “占领政府”，乌克兰军队将在那里 “控制” 多达11个定居点。

“俄罗斯敌人继续封锁哈尔科夫市，发动炮击，摧毁该市的基础设施和居民区。他们在同一份报告中还强调，在伊齐姆市以南的地区，俄罗斯敌人正试图打破乌克兰防守者的抵抗。

他们还报告说，对马里乌波尔市的 “袭击仍在继续”，而在米古拉耶夫地区的亚历山德罗夫卡定居点的方向，“俄罗斯军队正试图采取进攻行动”。

5:45：格鲁吉亚总统萨洛美·祖拉比奇维利断言，在乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基宣布停止驻该国大使之后，格鲁吉亚将加入西方对俄罗斯实施的所有金融制裁。

根据Zurabishvili的说法，格鲁吉亚将参加对俄罗斯的所有国际金融制裁，这将影响该国的经济，正如 Ukr inform通讯社和美国有线电视新闻网证实的那样。此外，他还保证，第比利斯目前支持为支持乌克兰而制定的所有国际决议。

5:00：乌克兰副总理伊琳娜·韦雷舒克报道，至少有1458人从马里乌波尔和扎波罗热地区的几个城市撤离，沿着周四商定的三条人道主义走廊。

“3月31日，有1458人通过商定自己的交通工具的三条人道主义走廊抵达扎波罗热。其中，有631名马里乌波尔居民和827名来自扎波罗热地区城市的居民，” Vereschuk在他的 Facebook 帐户上解释说。

Vereschuk还报告说，“50辆私家车和一辆带孩子的公共汽车” 已经离开了埃内尔戈达尔市。他们已经通过了所有路障，到达了扎波罗热，“他补充说。

4:15：乌克兰保证，俄罗斯军队将注意力从基辅转移到马里乌波尔身上。

乌克兰武装部队总参谋部今天上午发布的一份报告显示，迄今为止，俄罗斯军队已经放弃了对基辅的占领，现在正集中精力袭击亚速海的马里乌波尔港。

“在人员和装备方面遭受重大损失的敌人未能封锁和占领基辅市。占领者被迫暂时放弃这项任务，” 在俄罗斯入侵乌克兰的第三十六天结束时发表的乌克兰军队部分说。

03:36：英国国防部保证，俄罗斯正在将部队从格鲁吉亚重新分配到乌克兰，并详细说明其1200至2,000名部队已重组为三个战术营组。

英国情报局在其官方Twitter个人资料中证实了这一点，并指出，莫斯科的这一行动旨在 “加强对该国的入侵”，是 “自入侵开始以来遭受的意外损失的迹象”。

03:17：乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）根据武装部队的纪律法规，以 “违反忠于乌克兰人民的军事誓言” 为由将军降职。

泽伦斯基在乌克兰总统发表的惯常晚间讲话中宣布，他做出了关于 “反英雄” 的决定。现在我没时间对付所有的叛徒了。但是每个人都会一点一点地受到惩罚。”

02:24：一家俄罗斯歌剧院周四宣布取消抒情明星安娜·内特雷布科（Anna Netrebko）的音乐会，以表彰他对莫斯科对邻国乌克兰发动的军事干预的评论。

这位居住在奥地利首都维也纳的50岁女高音歌手与欧洲和美国的其他俄罗斯艺术家一样，在受到压力后，于周三 “谴责” 了这次行动。西伯利亚@@ 新西伯利亚歌剧院取消了原定于6月2日在那里举行的音乐会。

01:34：俄罗斯当局已确认，本周五将按照法国和德国政府的要求，建立从港口城市马里乌波尔到扎波罗热的人道主义走廊。

“应法国总统（伊曼纽尔·马克龙）和德国外交部长（奥拉夫·舒尔茨）亲自向俄罗斯总统弗拉基米尔·普京提出的要求，从当地时间4月1日上午10点起，俄罗斯武装部队将重新开放从马里乌波尔到扎波罗热的人道主义走廊。”俄罗斯国防部长米哈伊尔·米津采夫上校。

01:15：白宫传播总监凯特·贝丁菲尔德周四表示，美国有证据表明弗拉基米尔·普京入侵乌克兰 对@@ 俄罗斯来说一直是 “战略灾难”。他还补充说，莫斯科将面临更多制裁。

这位美国官员在白宫新闻编辑室说：“普京本人曾表示，这些制裁给俄罗斯经济带来了前所未有的代价，我们的作用是继续在战场上加强乌克兰。”

00:58：加拿大总理贾斯汀·特鲁多呼吁组成二十国集团的国家重新考虑俄罗斯参加即将举行的峰会的问题，此前美国及其几个盟国已提出在入侵莫斯科的框架内驱逐莫斯科的可能性乌克兰。

00:45：弗拉基米尔·普京的部队在轰炸和空袭中杀死了 148 名儿童，发射了 1,370 枚导弹，摧毁了 15 枚导弹据乌克兰国防部周四报道，自2月24日入侵开始以来，乌克兰人一直在机场。

该投资组合在一份声明中补充说，超过1000万乌克兰人逃离家园。

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