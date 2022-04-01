CDMX：如何获得残疾人申请并豁免 Hoy No Circula

居住在墨西哥城的残疾人（CDMX）可以向环境部（Sedema）提出申请，以免除Hoy No Circula计划和环境突发事件，从而继续使用车辆和过境首都。

该程序必须在首都验证中心之一的车辆验证公民服务区亲自进行。本文件可由内燃机动车辆的残疾车主或自然人车辆的使用者签发。

要申请全息图，您需要收集以下文件：

1.正式身份证明原件和简单复印件。它可以是选民的证书、带照片的专业身份证、护照、国民兵役卡（SMN）或驾驶执照

2。正式要求的申请表。可以通过以下链接下载它：https://cdmx.gob.mx/public/InformacionTramite.xhtml?idTramite=85 #。此文件必须签名交付。

3.墨西哥城家庭综合发展系统就残疾问题发表的原始意见。

4.两张儿童大小的照片。

残障驾驶员可以要求该文件豁免 Hoy No Circula 计划（照片：Andrea Murcia/Cuartoscuro）

5。法人实体认可的文件。

-个人：在两名证人面前签署的授权书，并在公证人面前批准了签名。原始和简单的副本。

-法人：组织法、委托书和代表或代理人的正式身份。原始和简单的副本。

6。残疾人身份证复印件（选民证书、带照片的医疗卡、公共机构颁发的证书）。如果您是未成年人或残疾患者，则需要提供父母或监护人以及车主的身份证明。

7.墨西哥城政府签发的流通卡复印件。

8。最后一张验证证书的副本（打印或在车辆验证系统中注册）。

该程序必须按如下方式执行：

1.它向车辆验证公民服务区提交了正式要求的格式和必要的文件。

2。收到申请表和随附的文件。检查并检查它们是否符合所有要求，分配作品集，盖章并交付确认。

3.致电询问您的申请状态。

4.他在车辆验证的公民服务区出庭，并出示了指控。

5。查看并发送对您的请求的响应。

6。它显示身份证明，接收对您的请求的响应以及已接收的签名。

出行卡可用于免费乘坐公共交通工具（照片：Twitter/ @GobCDMX）

除了能够执行这一程序外，残疾人还将能够获得包容卡，以便残疾人能够保障他们在首都内的权利和行动能力。根据交通部（Semovi）的说法，该卡具有安全技术，可让上述人群免费使用公共交通网络。

该身份证的有效期为五年，除了允许免费使用地铁、Metrobus、无轨电车、缆车、轻轨和客运网络（RTP）外，其他优惠还包括土地和水费折扣，加快特殊车辆牌照的处理并要求在家中标出残疾人的特殊标志.

有兴趣处理该卡的人可以使用 CDMX Key 账户进入残疾单一窗口，该账户与卡申请人的单一人口注册密钥（CURP）相关。如果没有，可以使用此链接生成它。

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