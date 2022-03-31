瑞安·雷诺兹成为 Netflix 历史十强中首位拥有三部电影的演员

45 岁的瑞安·雷诺兹（Ryan Reynolds）的职业生涯非常重要 ，他获得了《绝对》、《也许》、《提案》、《埋葬》或《绿灯侠》以及两个《死侍》等头衔。现在，这位加拿大演员为自己的履历增添了纪录：他是首位出演三部电影的明星，这些电影当之无愧地进入了Netflix的历史前十名。他在喜剧和动作方面的延展性使他能够在不同类型的作品中自由移动。

他最近的平台电影在上映三周后成为美国十大最受欢迎的电影之一（目前在观看次数最多的电影中排名第七）。詹妮弗·加纳、佐伊·萨尔达尼亚和马克·鲁法洛也参与的亚当计划（亚当计划，2022 年）讲述了三十多岁的亚当的故事，他时光倒流执行救援任务但出了事故。在修船时，他在12岁时遇到了自己，当时他正试图在父亲去世后康复并克服在学校遭受的欺凌行为。

这部电影在最初的几周内播放时间达到了2.095亿小时。得益于公众的欢迎，雷诺兹第三次成为第一位入选 10 部最受关注电影名单的演员。

另一部让他获得此唱片的电影是超级受欢迎的《红色警报》（R ed Notice，2021），这是该平台历史上观看次数最多的电影，观看时间为3.64亿小时。他们在那里陪同雷诺兹 Dawyne Johnson 和 Gal Gadot。第三个是第6 中队（地下6 号，2019年），该中队以2.055亿小时的速度排名第九。

在《亚当计划》上映之前，雷诺兹与桑德拉·布洛克共享了领奖台，桑德拉·布洛克设法在前十名中获得了两部 Netflix 原创电影：《鸟盒》和《不可原谅》。

瑞安·雷诺兹与道恩·约翰逊和加尔·加朵合作制作了超级受欢迎的 “红色警报”，这是 Netflix 历史上观看次数最多的电影。(Netflix)

《亚当计划》的制片人兼导演肖恩·利维（Shawn Levy）也在创造自己的唱片，他也是《陌生人事物》的导演。这两种小说都是消费者选择最多的十大小说之一。“我不做利基编程。我做传统的编程。利维在接受《好莱坞记者》采访时说，将《亚当计划》和《陌生人事物》都列为 Netflix 收视率最高的影片的顶级梯队令人感到自豪。

最近的成功不是 Levy 与 Ryan 的首次合作：他们已经合作开发了 Free Guy 和 Deadpool。他们可以一起完成的新项目包括 Marvel/Disn ey的《死侍》的第三期，也是《自由人》的续集。

除了雷诺兹主演的三部影片外，Netflix的前十名也是这样的：

1.红色警报，3.64 亿小时观看时间

2。没有 mires arriba（别抬头），359,8 百万

3.Bird Box，2.82 亿美元

4.救援任务（提取），2.313 亿美元

5。不可原谅，2.147 亿美元

6。爱尔兰人（爱尔兰人），2.146亿

7.亚当计划，2.097 亿美元

8。El stand de los besos 2（The Kissing Booth 2），209,3 百万

9.中队 6, 2.055 亿

10。Spenser 机密，197,3 百万

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