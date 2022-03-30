视频 | 梅利莎·马丁内斯（Melissa Martínez）在头条新闻让马蒂亚斯·米尔受到 “殴打” 之后反对媒体

最近，记者兼主持人梅利莎·马丁内斯（MelissaMartínez）利用她的社交网络提及了一个故事，其中她与为独立圣达菲效力的搭档前锋马蒂亚斯·米尔（Matías Mier）一起担任主角。

该说明由体育门户网站发布，标题为 “梅利莎·马丁内斯（MelissaMartínez）殴打抓住相机的马蒂亚斯·米尔（Matías Mier）”，他们在卡拉科尔频道的 “La Red” 节目发布的报告中提到了他们用拳击手套进行的打击。在那里，这对夫妇假装参加拳击比赛，但一切都发生在和平主义之中，在这些冲击结束时亲吻就证明了这一点。

主持人还质疑新闻门户网站的标题，在Instagram故事中询问她的追随者看到这样的标题时他们会怎么想。

“如果你在杂志上看到这样的标题，你会怎么想？因为我想知道我是否夸大其词，” 大西洋说，她还问了这个问题，以确认那个体育门户网站中是否 “他们没菠萝了”。然后，她表示自己的特点是耐心，并顺便分享了视频，在那里她与在Independiente Santa Fe中扮演的前锋交换了几次打击。

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“你认识我，你知道我是一个安静的女人；然后你来这里-Instagram 个人资料-问我 '梅利，把视频发给我们，发生了什么事？'所以告诉我，“我有权不高兴吗？”出生在索莱达的记者说。

这些 “InstaStories” 被几个娱乐帐户复制，其中一个是 “哥伦比亚克里奥尔语”，不久之后就出现了反应：有些人为马丁内斯辩护，而另一些人则将媒体称为 “黄色”。

“他们来自菠萝，淡黄色的意思。完全声援你”；“他们过去了，真相。新闻业真是悲伤，多么缺乏专业精神”；“你完全有权感到沮丧。媒体没有权利仅仅为了吸引观众而做这种事情”；“新闻页面泛黄以吸引注意力”；“拜托，你在媒体上做什么，你已经是 '受害者'，发起一场运动来阻止他们变得如此淡黄” 是对该帖子的一些反应。

新闻门户网站对梅利莎·马丁内斯发表的文章的回应

3月29日，FutboLred网站发布了一条文字，对这对夫妇发表的文字表示歉意，随后由于主持人视频的病毒式传播，他们删除了这些文字；他们还表示她对所写内容和所处位置的烦恼 “不夸张”被指控 “殴打” 她的夫妇。

“重要的是要澄清，我们绝不打算冒犯或伤害出版物中的任何人，并且我们尊重面对消息来源和核实信息的道德原则，但是这些笔记更轻，更具病毒性，却有一个陷阱，这正是我们在出版物中引起的烦恼前面提到的记者。我们跌倒了，这就是为什么我们向她和她的丈夫提供真诚的借口的原因。” 媒体说，他们并不是唯一一个在 “红色” 中看到的那一刻发表笔记的人。

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