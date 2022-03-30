旧钞票的报价高达1万比索：一位收藏家的报价为3,500比索

商业互联网平台以高价提供非凡的颜色，大面额甚至旧钞票。这次，我们将讨论几年前发行的副本，该副本在网站上以超过9,000比索的价格报价，但是一位收藏家以更便宜的价格购买了它。

而且，根据所谓的纸币爱好者的说法，有很多人付出了高昂的代价，却不值得。即使被问及他对以惊人的价格出售钞票或硬币的人的看法时，他也说已经超过了这些价格。

“他们是投机者，他们给没有它们的钞票提供荒谬的价值。尝试以其特殊序列号的价格出售门票是一回事，价格可能是其价值的两倍，但是尝试高昂的价格是荒谬的。可悲的是人们跌倒了。”

一位收藏家的1万比索账单。（Special/IG：@caza_billetes）

门票是什么？

这是一种墨西哥标本，主要是紫色，根据墨西哥银行的说法，该标本是在 1978年至1979年之间发行的，带有墨西哥政客的形象。

它是迄今为止存在的最古老的副本的一部分，面额为10,000比索，由总部位于纽约的负责外汇处理的美国公司美国钞票公司印刷。

这笔纸币是由Mercado Libre平台推测的，其成本高达 1万比索。

但是，接受媒体采访的收藏家强调，他仅用3500比索就实现了这一目标。

它有什么特点？

它的正面显示了上个世纪瓦哈坎政治家马蒂亚斯·罗梅罗的肖像，他在时任总统贝尼托·华雷斯和波菲里奥·迪亚斯执政期间担任财政部长。

Matías的图像显示在椭圆形内，钞票的面额以及中间带有字母和数字的钞票面额以及每个角落的数字。

该副本由交易平台提供，价格高达1万比索。自由市场

在副本的背面，绿色占主导地位，以及墨西哥城国家宫殿的小插图，这是在前总统普卢塔科·埃利亚斯·卡勒斯（PlutarcoElías Calles）执政期间建成三楼后留下的。

这个奇特的紫色标本是墨西哥电影黄金时代的一部名为《El Hombre de Papel》的电影中的 “主角”，这是一部由伊格纳西奥·洛佩斯·塔索（IgnacioLópezTarso）主演的1963年电视剧，他为沉默的pepenator赋予了生命，他找到了钞票并触发了周围人的贪婪。

在这方面，尽管墨西哥银行（Banco de México）已经认识到人们可以以理想的价格出售他们的硬币或纸币，但理想的做法是在购买前拜访专家或咨询钱币商店，以了解一件作品的实际价值以及它必须包含的元素。

平流层成本的另一个例子是，一枚纪念墨西哥独立之初的硬币带有铸造错误，通过互联网交易平台以高昂的价格出售。尽管根据一位专家的说法，这样的作品的购买价格应低于300比索。

它的面额为五比索，是为纪念独立两百周年而创建的，并带有弗朗西斯科·普里莫·德（Francis co Primo de）的形象Verd ad y Ramos，新西班牙社会契约和人民主权的最重要推动者和捍卫者之一。

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