拉丁美洲 vs 亚洲：Conmebol 国家赢得复活赛多少次

亚洲足球联合会和南美足球联合会将在世界杯季后赛中再次面对面。这一次，击败巴拉圭的秘鲁国家队将不得不等待澳大利亚和阿拉伯联合酋长国之间钥匙的获胜者。在这里重温南美队和亚洲队之间的冲突。

两个联合会唯一一次会面是在2014年巴西世界杯的路上。乌拉圭排名第五，与约旦相撞。“celeste” 在第一回合获胜，以马克西米利亚诺·佩雷拉、克里斯蒂安·斯图亚尼、尼古拉斯·洛德罗、克里斯蒂安·罗德里格斯和爱丁森·卡瓦尼的比分以访客的身份以 5-0 击败。在第二回合中，他将在百年纪念赛中没有进球的情况下获得平分。

撇开这一承诺，Conmebol 球队更频繁地与来自大洋洲足球联合会的球队越过道路。例如，在2018年俄罗斯，秘鲁在击败新西兰之后获得了世界杯赛事的门票。在第一回合中，他以 0-0 与 “新西兰人” 平分，并以 2-0 的胜利结束了主场资格赛，杰斐逊·法尔凡和克里斯蒂安·拉莫斯的进球。

在2006年德国和韩国-日本2002年，乌拉圭将再次参加复活赛，两次都将与澳大利亚对抗，在那之前，澳大利亚仍然属于OFC，在'Teutonas'土地上举行的世界杯之后，它将进入亚足联。在 repechage 比赛中，只有一场他能够继续参加比赛，而在另一场比赛中他陷入了点球。

2006 年 Repechage 德国：乌拉圭 1-0 澳大利亚

2006 年 Repechage 德国：澳大利亚 1-0 乌拉圭以 4-2 的点球赢得了当地人的胜利。

2002 年韩国-日本 Repechage：澳大利亚 1-0 乌拉圭

2002 年韩日复活：乌拉圭 3-0 澳大利亚

澳大利亚 VS.阿联酋

最后，阿拉伯联合酋长国将在上一轮面对澳大利亚，以找出哪支球队将与Conmebol球队进行复活。比赛将于6月7日 05:00（秘鲁时间）在卡塔尔举行，并将通过STAR Plus信号在拉丁美洲播出。

鲁道夫·阿鲁巴雷纳（Rodolfo Arruabarrena）的演员阵容与已经有资格参加世界杯的韩国略有不同，并且有机会在伊拉克，叙利亚和黎巴嫩之前争取世界杯的门票。他在十场比赛中得分 12 分。

REPECHAJE 中的秘鲁

里卡多·加雷卡和公司在国家体育场以 2 比 0 击败巴拉圭之后，将再次面临季后赛，就像 2018 年俄罗斯一样。“印加人” 很快就利用了詹卢卡·拉帕杜拉（Gianluca Lapadula）的进球，然后安宁的目标就在 Yoshimar Yotún 的脚下。

不同联盟的球队之间的复活赛定于今年6月13日至14日举行。玩游戏的国家可能是卡塔尔。与2017年不同，这将是一场单场比赛，不再来回。

如果秘鲁在复活赛中成功击败澳大利亚或阿拉伯联合酋长国，它将加入卡塔尔世界杯的Conmebol球队。巴西、阿根廷、厄瓜多尔和乌拉圭是直接获得资格的球队。

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