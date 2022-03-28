救援犬娜拉死了；这是她在 2017 年地震中的英勇干预

“她是一位杰出的生活伴侣，高贵、忠诚、深情、聪明。作为工作犬，她具有非凡的定位和标记受害者的能力，她出生于 K9，致力于自己的工作。他于2022年3月24日离开，” 他的主人珍妮特在社交媒体上写道。

娜拉出生于2011年5月17日，但立即被家人收养。她不像她的救援犬那样是海军秘书处（Semar）的一员。KA-9 是珍妮特·菲卡奇的吉祥物。

当然，并不是每个人都能成为各种灾难的一部分，因为以纳拉（Nalah）为例，她从8个月大起就开始接受训练，担任救援和紧急医疗中队（ERUM）的搜索犬公民安全部（SSC）。它的准备工作持续了大约两年。

在他的整个职业生涯中，他共找到了17人，其中包括在 2017年9月19日墨西哥城地震造成的各种山体滑坡中发现的12人。

他的主要工作是在奇马尔波波卡和科洛尼亚·奥布雷拉的西蒙·玻利瓦尔的纺织厂进行的。他们是第一个到达的人，他们的第一个救援来自与她们口头接触的三名妇女。

退休后，她的主人让她可以在墨西哥城的避难所中进行情感救援，但值得称赞的是，她进行了大量救援，其中包括墨西哥石油公司大楼的爆炸等。

纳拉是向参加 9 月 7 日和 19 日地震救援工作的犬对和志愿者致敬的各种活动的一部分 照片：MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

通过他的社交网络，他作为参加2017年墨西哥城地震工作的英雄犬群成员的最后一次救援版本以及著名的Frida，Evil和Eco等其他人通过他的社交网络进行了传播。

那次干预是在 Prol倒闭时进行的。佩滕（Petén）和埃杰（Eje 7），他们在那儿遇到了大火，使救援行动变得过于困难，甚至导致狗中毒，因此有必要撤离。

他们在Facebook上写道：“娜拉陶醉了，我想把她赶出去，她不想，她拉着我，试图去一个我发现小径的地方，我放开了她，在那里她伪造并伤害了她的爪子”，他们在Facebook上写道，他们发布了她英雄生活的每一步。

在那个地方，救援队正在寻找一个他们怀疑就在附近的家庭。听到这个消息后，纳拉的一对透露这是一个安全区域，所以从狗嗅到的踪迹开始是个好主意，事实上，他们在那里找到了它们。

救援犬娜拉死了，她在整个职业生涯中救出了 17 人（照片：Facebook/ @K9Nalah）

墨西哥国立自治大学兽医和动物技术学院的一个流动单位参加了纳拉，一旦她到达铁杆，她就在所有人面前崩溃了。尽管相信它会结束，但兽医们做得非常出色。

他们发表说：“我以为我会失去我的伴侣，我很少感到恐惧和绝望，他们叫我允许他们帮助她，然后他们把我带出了单位，我非常感谢他们那天给予她的关注。”

通过社交网络，组织，机构和用户向其经理发送了支持消息，此前她宣布去世将近11岁。

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