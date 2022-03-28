2022 年奥斯卡奖：克里斯·洛克在遭到演员殴打后是否对威尔·史密斯提出指控？当局已经发表了讲话

3月27日星期日，聚集在洛杉矶杜比剧院的与会者见证了奥斯卡历史上最尴尬的时刻之一。威尔·史密斯从座位上站起来，走近舞台，在舞台前用力打了克里斯·洛克的耳光，克里斯·洛克敢于嘲笑贾达·平克特的脱发。您还记得，这位女演员曾公开谈论过自己的病情，但接受了这对她来说是一个相当微妙的话题。

尽管确实如此，但仍有许多人赞成这位歌手的态度，但另一位则拒绝了史密斯对洛克的暴力行为。但是，这还不止于此，因为所有人都看到了侵略行为，而且喜剧演员拥有足够的武器对理查德国王的主角提出指控，并要求对他进行严厉制裁。

克里斯·洛克会怎么做？为此，我们已经有了答案。洛杉矶警察局报告说，这位喜剧演员不会在最新的奥斯卡颁奖典礼上对最佳男主角的获奖者提出指控。

当局@@ 在一份声明中说：“涉案人员拒绝提交警方报告。”

“洛杉矶警察局的研究实体意识到奥斯卡金像奖颁奖典礼期间两个人之间发生的事件。可以看出，该事件涉及一个人打另一个人耳光”。

“涉案人员拒绝提交警方报告。如果当事方希望稍后提供警方报告，洛杉矶警察局将可以完成调查报告，“他补充说。

就他而言，洛克在仪式结束后或通过社交媒体都没有谈论过这件事。这次事件发生后，人们对威尔·史密斯的粉丝和电影爱好者产生了很大的期望。

你还记得，史密斯不仅打了洛克一巴掌，还对他大喊：“把我妻子的名字从你的嘴里拿出来”，让观众沉默并震惊了克里斯，克里斯继续演讲，却没有更多地提及贾达的秃头。

威尔·史密斯在击败克里斯·洛克后道歉

威尔·史密斯在电影《理查德国王》获得奥斯卡最佳男主角奖之后的感谢演讲中向学院道歉。尽管他没有直接提及他几分钟前出演的事件，但理查德国王的主角发表了激动人心的演讲，这与发生的事情有很大关系。

显然，史密斯和他的家人在贾达面临的疾病之后不会过得愉快，所以触及这个话题以及更多地作为嘲弄对史密斯·平克茨来说是敏感的。

“我知道，要做我们所做的事情，我们必须能够忍受虐待。你必须能够让人们疯狂地谈论你。在这个行业中，你必须能够让人们不尊重你，” 这位演员泪流满面地说。

“你必须微笑然后假装没关系。但是理查德·威廉姆斯（他在理查德国王中的角色）和我所爱的东西，丹泽尔（华盛顿）几分钟前告诉我的话：“在你最好的时刻，要小心，那就是魔鬼来找你的时候，” 他补充说。

威尔·史密斯最后在学院讲话。道歉后，他表示希望明年能再次受邀参加。

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