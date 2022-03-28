丘梅尔·托雷斯批评威尔·史密斯击败克里斯·洛克：“去治疗”

标志着2022年奥斯卡颁奖典礼的时刻之一是威尔·史密斯（Will Smith）对喜剧演员克里斯·洛克（Chris Rock）对演员的妻子贾达·平克特·史密斯（Jada Pinkett Smith）开了冒犯性的笑话后，对喜剧演员克里斯·洛克（Chris Rock）的

这种暴力反应受到了一些人的称赞，但也受到了另一些人的批评，因为他们指出，这不是捍卫伴侣因脱发问题而受到的嘲笑的正确方法，洛克从舞台上羞辱了她。

其他用户走了一条不同的道路，为喜剧演员辩护，他提到他只是开了一个无害的笑话。除了这些言论之外，还有有影响力的人丘梅尔·托雷斯（Chumel Torres）的言论，他因其发表的一些评论和 “笑话” 而被确定为性别歧视者和种族主义者。

这次，他从自己的 Twitter 个人资料中向威尔·史密斯询问了打耳光，因为他分享了确切时刻的视频，并伴随着酸味因为没有 “理解” 洛克的笑话而给 “送他去治疗” 的消息。

（照片：Twitter）

后来，在第二条推文中，他假设是什么促使她获得了最佳男主角奖，并保证是贾达本人在之后要求她为她辩护听听他在开玩笑时使用的冒犯性言论。

“他笑了。不是她。一秒钟过去了然后他击中了他。我的假设：威尔·史密斯，“你会允许这样做吗” 的受害者。Debatan'”，备受争议的 El Pulso de la República 的主持人写道。

另一位批评威尔·史密斯态度的人物是作家塞尔吉奥·祖里塔。同样，他在社交网络上分享了在2022年奥斯卡颁奖典礼上经历的尴尬时刻的gif，并提到洛克的笑话是 “无害的”，此外，由于喜剧的危险，这种情况可能会激起法西斯主义的 “政权”。

“但是没人能预料到的是威尔·史密斯因为对史密斯的妻子开了一个无害的笑话而对克里斯·洛克的打击。当喜剧处于危险之中时，法西斯主义就会抬起头来，” 这位演员写道。

娱乐界并不是唯一对这一打击发表评论的人，而且还增加了这项运动。这些数字包括美国俱乐部的球员米格尔·拉昆（Miguel Layún），他决定站在对面并支持史密斯。

塞尔吉奥·祖里塔的著作也质疑了这位演员（照片：Twitter）

“如果 #Oscars 中 #WillSmith 发生的事情的背景是真实的...我脱下帽子是因为站起来为他的妻子辩护，超越了这样的事件的任何协议！！”，运动员写道。

但是，这一评论引起了对他的仇恨，因为人们表示这只是使暴力正常化，这在该国留下了几次危机，例如在克雷塔罗的Corregidora体育场发生的事情或该国的凶杀案。

因此，他决定写第二条推文，要求网友不要对这个问题生气，他表示可以享受与他人交流意见，扩大对这个话题的讨论。

他终于向追随者提出了一个问题，涉及在人们的即时消息群组中使用他的推文来展开关于3月27日发生的事情的对话。

“在与 amig @s 的聊天中，有没有其他人就威尔·史密斯发生了什么事交换过意见并重新定义了我的推文？（好奇心）我愿意，” 这位美国主义者说。

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