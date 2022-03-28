CDMX：这将是支付罚款和交通违法行为的新折扣计划

CIUDAD DE MÉXICO, 27JULIO2018.- Cámaras de fotomultas que infraccionan a los automovilistas que rebasan los límites de velocidad permitido en el Circuito Interior. La jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentará su programa de movilidad a finales de agosto en el cual pretende modificar el reglamento de tránsito para que ya no existan este tipo de infracciones. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM

墨西哥城政府（CDMX）最近宣布了对首都交通警察的新变更，其主要目标是消除腐败，并确保构成城市周边的主要和次要道路的安全出行。公民安全部（SSC），奥马尔·加西亚·哈福赫。

交通警察续约的主要好处之一将是验证首都居民是否能够进行验证，以了解警察是否有权处以罚款和违规行为，此外，还将启用一种新的付款方式，可以通过 “我的警察” 应用程序以电子方式进行罚款咨询，如果您使用即时付款方式支付，罚款将有折扣。

关于最后一点，首都当局表示，新的罚款折扣计划将从2022年4月4日开始实施。因此，据宣布，通过该计划，授权官员实施的所有交通违规行为将在发生后10天内按时付款获得高达90％的折扣。

使用 “我的警察” 应用程序，驾驶者将能够在手机上查看他们的罚款或违规行为，并收到相关通知（照片：ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM）

尽管该计划适用于所有被交通官员拘留的驾驶员或驾驶者，但在以下情况下会有例外：

1.摄像头和雷达侵权

2。光电思域相机

3.密闭车道摄像机

4.狭窄车道上的公交车摄像头

5。违反停车收费表区域

6。环境制裁

行政和财政部（SAF）负责人卢兹·埃琳娜·冈萨雷斯·埃斯科巴（Luz ElenaGonzález Escobar）表示，及时付款的折扣将取决于侵权和向驾驶者付款之间的天数，并将取决于以下参数：

-在违规发生的零到10天之间：及时付款可享受90％的折扣。

-在违法行为发生的11至30天内：按时付款可享受50％的折扣。

-侵权30天后：无折扣。

应该注意的是，所有罚款都可以通过以下链接查阅：https://estrados.cdmx.gob.mx/ 在这里您可以轻松收到罚款和违规行为，还可以收到有关违反法规的相关通知墨西哥通过电子邮件和短信进行城市交通。

通过对CDMX交通警察计划的修改，将有可能验证罚款或违规的官员是否有权这样做（照片：MARÍAJOSÉMARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM）

奥马尔·加西亚·哈福赫（OmarGarcíaHarfuch）宣布的另一项变化是实施了发放无纸化罚款的新方法。这些新规定将从4月起生效，罚款将仅通过移动或电子设备适用。这样，公民将通过手机收到罚款的链接，并将直接向CDMX政府付款。

此外，据报道，从首都交通法规中删除了将车辆转移到corralón的以下原因：

-持有外国车牌的汽车，因犯有某些违规行为而被捕。

-在墨西哥城的街道上以相反的方向行驶。

-车辆在城市的街道上行驶，但交通卡已过期。

-对公共道路上的车辆进行维修。

-驾驶执照无效时。

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