“布里奇顿”：你在哪里可以看到该系列中扮演安东尼的演员乔纳森·贝利的其他小说？

Jonathan Bailey como Anthony Bridgerton en fotograma de la primera temporada de Bridgerton. EFE/Nick Briggs/Netflix

在第一个赛季中，雷格·让·佩奇（Re gé-Jean Pag e）的角色成功征服了该系列粉丝的心。他脱离小说引起了这个故事的爱好者的不安，现在这个故事的中心情节变成了英国演员乔纳森·贝利饰演的安东尼·布里奇顿的角色。但是谁是演员，在朱莉娅·奎因（Julia Quinn）传奇的系列之前，我们在哪里可以看到他的作品。

乔纳森·贝利（Jonathan Bailey）出生于1988年，但当他被选为简称为莱昂纳多的牛熊证系列（属于英国广播公司集团的频道）中扮演莱昂纳多·达·芬奇时，他一举成名。 在那里，贝利被选为代表这位佛罗伦萨艺术家在15世纪的青年时期。该系列连续两个赛季播出，并获得了以语言和音乐为标志的现代风格（使用了Radiohead乐队的一首歌）。它在 2011 年至 2012 年之间播出。

乔纳森·贝利是菲比·沃勒·布里奇创作的喜剧《崩溃》的一部分，可以在 Netflix 上看到。(@jbayleaf)

根据几家媒体的说法，当他们问他成为演员的想法是如何产生的时候，贝利说，他在5岁的时候就看过这部戏《奥利弗》。成为演员的选择已经做出，在接下来的几十年中，他的职业生涯将开始大放异彩。

2013 年，她参加了由奥利维亚·科尔曼和大卫·坦南特主演的英语系列 Broadchur ch。在那里，贝利扮演奥利·史蒂文斯（Olly Stevens），他是一位年轻的记者，他正在布罗德彻奇回声报纸实习，在那里他渴望获得知识，以便跃入最相关的国家媒体。

她还是英国广播公司（BBC）喜剧片《我和琼斯太太》的一员，他与分别扮演杰玛和杰森·琼斯的莎拉·亚历山大和尼尔·莫里西分享了阵容。乔纳森在这里为琼斯的儿子阿尔菲献出了生命。该系列于 2012 年播出，播出了一个赛季，播出了六个半小时的剧集，在英语电视台播出。

贝利还是参加现在具有历史意义的小说《神秘博士》的众多英国演员之一，他在第八季饰演 Psi。

不久前，乔纳森·贝利（Jonathan Bailey）自由地谈论了自己的同性恋，他隐瞒了好几年。(@jbayleaf)

但是，毫无疑问，最能标志贝利职业生涯的系列之一可能是《崩溃》。这部小说在 Netflix 上映，包含六集的季节，由菲比·沃勒·布里奇（Phoebe Waller-Bridge）主演，后者后来在 Fleabag 成立。故事发生在伦敦，贝利（身穿金发绅士）是一群三十多岁的人中的一员，他们住在财产监护人（这个地方以前是市政大楼，现在已经出租）中。该作品展示了千禧一代的生活，无论他们多么努力工作，都不会购买自己的房产。在这里，贝利扮演山姆，而沃勒·布里奇是 Lullu，也是这部喜剧的作者。

随着越来越多的作品和角色的到来，他的粉丝可以在布里奇顿的第二季继续欣赏它，与埃德温娜和凯特认识他的三角恋。

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