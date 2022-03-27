秘鲁 vs 巴拉圭：里卡多·加雷卡停止了新的十一人，这位球员将取代安德烈·卡里略

2022年卡塔尔最后一场比赛结束两天后，秘鲁国家队在Videna设施又完成了一次训练预选赛。里卡多·加雷卡（Ricardo Gar eca）借此机会在与巴拉圭的比赛中排队了新的十一人，这要归功于他能够见到下周二将取代安德烈·卡里略的足球运动员。

Pedro Gallese 会留在球门里。在防守区，令人惊讶的是，Sporting Cristal 球员吉尔玛·洛拉被包括在内。但是，这只是因为这种做法。根据Ovació n的说法，路易斯·阿德文库拉（Luis Advíncula）从事战术工作，但没有踢足球，但这将是从周二开始。因此，这将是蒙得维的亚的四人行。“我战斗”，卡洛斯·赞布拉诺、亚历山大·卡伦斯和米格尔·特劳科。

中间的三个将与开始对阵乌拉圭的球员相同。雷纳托·塔皮亚为枢轴，右边是塞尔吉奥·佩尼亚，左边是 Yoshimar Yotún。安德烈·卡里略（AndréCarrillo）受伤后，人们想到了许多替代方案，但是，“老虎” 已经有了他的替换。这是爱迪生·弗洛雷斯（Edison Flores），他在上次两次约会中表现出色。“Orejitas”、Christian Cueva 和 Gianluca Lapadula 将指挥 “双色” 的进攻。

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