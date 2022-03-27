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星期日 27 三月 2022
奇諾

Karol G 谈到了自己在 “X Factor” 上的失败时光，并记得 Marbelle

这位雷鬼摇摆乐歌手讲述了许多追随者都不知道的关于她职业生涯开始的事实

Newsroom Infobae

27 三月 2022

卡罗尔·G（Karol G）是当下最成功的哥伦比亚歌手之一，她的歌曲在数字平台上积累了数百万首歌曲，以及为纪念她的作品而获得的大量奖项和认可，都证明了这一点。

但是，在获得所有这些胜利之前，她还是一个年轻的性格内向的人，梦想成为一名伟大的艺术家。这就是为什么她的父亲让她参加了儿童版《Factor X》（RCN Televisión）的真人秀节目，并让她面对所有的恐惧。

这就是她在2020年接受 “Yo，JoséGabriel” 节目采访时告诉自己的内容，由于 “La Bichota” 的粉丝在社交网络上发表的一系列帖子，该节目再次变得有意义。

尽管缺乏经验和缺乏信心可能会欺骗Karol G，但她设法克服了当下的障碍，并且在试镜中表现非常出色，以至于排位赛的陪审团让她有机会进入下一轮比赛：训练营，她的教练所在的训练营Marbelle

尽管他后来退出了该计划，甚至没有设法参加颁奖晚会，但那是音乐界的第一个机会开始出现的时候。

从那时起，Karol G的一生中一切都取得了成功，正如她在拉丁格莱美颁奖晚会，Lo Nuestro和Billboard上大放异彩一样，该公司几天前曾授予她 “打破规则”（Break the Rules）奖，授予那些对音乐不抱期望的艺术家，过去Demi LovatoAlessia Cara 等艺术家都穿着这些版本。

此外，通过与Nicky Minaj（“Tusa”）的音乐合作，哥伦比亚人成功取代了迈克尔·杰克逊（Michael Jackson）的《惊悚片》，成为全球音乐史上第三大获奖歌曲，并反过来成为最受认可的拉丁歌曲。

另一方面，“X因子” 继续在RCN Televisión信号上播出，但其观众并不是很好，而且根据许多观众的说法，这远非将法里纳，暹罗（二人组），卡米洛·埃切维里，谢拉格雷西·伦登等艺术家带到的热门竞赛明星。

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