Karol G 谈到了自己在 “X Factor” 上的失败时光，并记得 Marbelle

卡罗尔·G（Karol G）是当下最成功的哥伦比亚歌手之一，她的歌曲在数字平台上积累了数百万首歌曲，以及为纪念她的作品而获得的大量奖项和认可，都证明了这一点。

但是，在获得所有这些胜利之前，她还是一个年轻的性格内向的人，梦想成为一名伟大的艺术家。这就是为什么她的父亲让她参加了儿童版《Factor X》（RCN Televisión）的真人秀节目，并让她面对所有的恐惧。

这就是她在2020年接受 “Yo，JoséGabriel” 节目采访时告诉自己的内容，由于 “La Bichota” 的粉丝在社交网络上发表的一系列帖子，该节目再次变得有意义。

尽管缺乏经验和缺乏信心可能会欺骗Karol G，但她设法克服了当下的障碍，并且在试镜中表现非常出色，以至于排位赛的陪审团让她有机会进入下一轮比赛：训练营，她的教练所在的训练营Marbelle。

尽管他后来退出了该计划，甚至没有设法参加颁奖晚会，但那是音乐界的第一个机会开始出现的时候。

从那时起，Karol G的一生中一切都取得了成功，正如她在拉丁格莱美颁奖晚会，Lo Nuestro和Billboard上大放异彩一样，该公司几天前曾授予她 “打破规则”（Break the Rules）奖，授予那些对音乐不抱期望的艺术家，过去Demi Lovato 和 Alessia Cara 等艺术家都穿着这些版本。

此外，通过与Nicky Minaj（“Tusa”）的音乐合作，哥伦比亚人成功取代了迈克尔·杰克逊（Michael Jackson）的《惊悚片》，成为全球音乐史上第三大获奖歌曲，并反过来成为最受认可的拉丁歌曲。

另一方面，“X因子” 继续在RCN Televisión信号上播出，但其观众并不是很好，而且根据许多观众的说法，这远非将法里纳，暹罗（二人组），卡米洛·埃切维里，谢拉和格雷西·伦登等艺术家带到的热门竞赛明星。