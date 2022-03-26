泰勒·霍金斯在使 Foo Fighters 一举成名的视频中

3月25日、26日和27日是 2022年版 “立体野餐节” 的日历中选择的日期。而且，在活动开始之日，一支摇滚乐队是表演的主要艺术家之一：Foo Fighters将于本周五在Campo Briceño 18的舞台上演出，哥伦比亚人将听他们的音乐，他们在音乐会上已经在该国其他场合演奏过音乐。

但是，在3月25日晚上10点左右，Foo Fighters报道了一个故事，这个故事首先打动了他们，然后是所有听过的人：媒体，歌迷和音乐界：该乐队的鼓手泰勒·霍金斯（Taylor Hawkins）大约50岁，已经去世了。

“Foo Fighters 家族对我们心爱的泰勒·霍金斯的悲惨和不合时宜的损失感到震惊。他的音乐精神和富有感染力的笑声将永远伴随着我们所有人。我们向他的妻子、孩子和家人表示同情，我们要求在这个难以想象的困难时期以最大的尊重对待他的隐私，” 摇滚乐队在他的Instagram个人资料上分享了这句话。

Foo Fighters 证实了他们的鼓手泰勒·霍金斯的死亡。照片：Instagram @foofighters

根据第一批报道，这位美国鼓手在他所住的波哥大卡萨麦地那酒店被发现死亡。鉴于这种情况，乐队在 “Stereo Picnic Festival”（2022年）上的演出被取消，其他国家正在等待的其他音乐表演。

现在，为了向霍金斯及其职业生涯致敬，Infobae 记得鼓手在表演中大放异彩的 Foo Fighters 的一些音乐录影带。而且，我们怎么能不从 “Everlong” 开始，这是带有该流行唱片公司的乐队中的一首歌曲，在歌迷的深处引起共鸣，在听众中非常喜欢。这首歌的历史可以追溯到 1997 年，出现在 Foo Fighters 的第二张专辑中，该专辑的名字命名为 “颜色与形状”。

不应忽略的是，霍金斯与乐队的歌手戴夫·格罗尔（Dave Grohl）一起在音乐录影带的表演中炫耀。另一个值得一提的音乐视频是 “Learn To Fly”；包含这首歌和其他热门歌曲的专辑名为 “没什么可失去的”，该作品发行的年份是1999年。

现在我们来看看 “Long Road To Ruin” 的视频片段，这首歌被记录在 2007 年专辑 “回声、沉默、耐心与恩典” 中提供的歌曲列表中。如果我们谈论YouTube上的观看次数，那么这首歌的视听片段今天的观看次数为32,501,309次。

与提到@@ 的视频相反，上一张专辑还涵盖了歌曲 “The Pretender” 的发行，在这段视听作品中，Foo Fighters的成员没有参与任何角色的解释，他们只是唱歌和演奏各自的乐器，但这正是为什么站立出来，在这里你可以看到泰勒·霍金斯完全致力于打鼓。

“Breakout” 的视频是另一个值得观看的相当有趣的作品，它所属的专辑是 “没什么可失去的”（1999）。

另一方面，除了音乐之外，Foo Fighters还拍摄了一部名为 “Studio 666” 的恐怖电影，进入了电影领域，该作品于2022年发行。

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