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星期六 26 三月 2022
奇諾

泰勒·霍金斯在使 Foo Fighters 一举成名的视频中

除了音乐之外，Foo Fighters 还拍摄了一部名为 “Studio 666” 的恐怖电影，进入了电影领域，该片于 2022 年首映

Newsroom Infobae

26 三月 2022

3月25日、26日和27日是 2022年版 “立体野餐节” 的日历中选择的日期。而且，在活动开始之日，一支摇滚乐队是表演的主要艺术家之一：Foo Fighters将于本周五在Campo Briceño 18的舞台上演出，哥伦比亚人将听他们的音乐，他们在音乐会上已经在该国其他场合演奏过音乐。

但是，在3月25日晚上10点左右，Foo Fighters报道了一个故事，这个故事首先打动了他们，然后是所有听过的人：媒体，歌迷和音乐界：该乐队的鼓手泰勒·霍金斯（Taylor Hawkins）大约50岁，已经去世了

Foo Fighters 家族对我们心爱的泰勒·霍金斯的悲惨和不合时宜的损失感到震惊。他的音乐精神和富有感染力的笑声将永远伴随着我们所有人。我们向他的妻子、孩子和家人表示同情，我们要求在这个难以想象的困难时期以最大的尊重对待他的隐私，” 摇滚乐队在他的Instagram个人资料上分享了这句话。

Foo Fighters 证实了他们的鼓手泰勒·霍金斯的死亡。照片：Instagram @foofighters
Foo Fighters 证实了他们的鼓手泰勒·霍金斯的死亡。照片：Instagram @foofighters

根据第一批报道，这位美国鼓手在他所住的波哥大卡萨麦地那酒店被发现死亡。鉴于这种情况，乐队在 “Stereo Picnic Festival”（2022年）上的演出被取消，其他国家正在等待的其他音乐表演。

现在，为了向霍金斯及其职业生涯致敬，Infobae 记得鼓手在表演中大放异彩的 Foo Fighters 的一些音乐录影带。而且，我们怎么能不从 “Everlong” 开始，这是带有该流行唱片公司的乐队中的一首歌曲，在歌迷的深处引起共鸣，在听众中非常喜欢。这首歌的历史可以追溯到 1997 年，出现在 Foo Fighters 的第二张专辑中，该专辑的名字命名为 “颜色与形状”。

不应忽略的是，霍金斯与乐队的歌手戴夫·格罗尔（Dave Grohl）一起在音乐录影带的表演中炫耀。另一个值得一提的音乐视频是 “Learn To Fly”；包含这首歌和其他热门歌曲的专辑名为 “没什么可失去的”，该作品发行的年份是1999年。

现在我们来看看 “Long Road To Ruin” 的视频片段，这首歌被记录在 2007 年专辑 “回声、沉默、耐心与恩典” 中提供的歌曲列表中。如果我们谈论YouTube上的观看次数，那么这首歌的视听片段今天的观看次数为32,501,309次。

与提到@@ 的视频相反，上一张专辑还涵盖了歌曲 “The Pretender” 的发行，在这段视听作品中，Foo Fighters的成员没有参与任何角色的解释，他们只是唱歌和演奏各自的乐器，但这正是为什么站立出来，在这里你可以看到泰勒·霍金斯完全致力于打鼓。

“Breakout” 的视频是另一个值得观看的相当有趣的作品，它所属的专辑是 “没什么可失去的”（1999）。

另一方面，除了音乐之外，Foo Fighters还拍摄了一部名为 “Studio 666” 的恐怖电影，进入了电影领域，该作品于2022年发行。

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