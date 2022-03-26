如何准备最好的秘鲁红薯泥食谱

当天的新食谱，这次很容易准备。它是秘鲁消费最多的食物之一，红薯。营养丰富，我们在美食的各种典型菜肴中都看到了这一点。现在，如果有土豆泥，为什么没有红薯呢？

现在是将我们的烹饪技巧付诸实践的好时机，表明您无需购买浓缩食物或从餐厅购买浓缩食物即可生存。因此，Acomer.pe带来了烹饪红薯泥的食谱，这将使您能够为自己的身体提供营养。记住要记下所有成分，然后按顺序进行准备。

在家里，人们对如何制作红薯泥存在疑问，这很简单，具体取决于份量的大小，解释性视频可以解决这个问题。事不宜迟，请注意。

成分

-1公斤去皮红薯

-2杯热水

-3个单位的八角茴香

-1/2单位的橘皮

-3个单位的肉桂棒

-1/4茶匙盐

-2汤匙黄油

-4汤匙蜂蜜

-肉豆蔻（品尝）

-1/2 橙皮

准备

-将没有皮的红薯放入锅中，加入热水，然后加入八角茴香单位，橙皮，3根肉桂棒和盐以加快烹饪速度。

-然后，用中火开始烹饪20分钟。去掉橘皮、八角茴香和肉桂。

-在手打蛋器、叉子或刮刀的帮助下切碎。加入 2 汤匙黄油，让它与红薯混合，加入 4 汤匙蜂蜜。

-您可以添加肉豆蔻或盐调味，然后将所有东西混合以获得果泥的质地。使用 1/2 橙皮混合并热食。

-下一步是将其放在盘子上，用橙皮装饰，使其具有特殊的风味，然后您可以尝试一下。

解释性视频

关于红薯

根据安迪娜的说法，这种原产于秘鲁的块茎的种植可以追溯到阿亚库乔地区大约8,000年前。它也被称为红薯、红薯、apichu（quechua）和 tuctuca e tipali（aymara）。

国际马铃薯中心（CIP）保存了2,000多种红薯，其中包括紫薯。这不如黄色或橙色的红薯甜，但它的果肉更紧凑，其特点是紫色或淡紫色。

紫薯的主要贡献是成为一种出色的抗氧化剂，有助于抵抗氧化应激和代谢综合征；以及避免心血管疾病，包括控制糖尿病。因此，建议将其作为蔬菜或甜食食用。

另一方面，它的多功能性使其可以从海平面种植到2500米的高度，因此它存在于秘鲁海岸，山脉和丛林中。

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