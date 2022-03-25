CDMX和Edomex：如何为不合时宜的验证支付罚款以及费用是多少

驾驶者必须执行的最重要的程序之一是车辆验证，该程序必须每年进行两次。在墨西哥城（CDMX）和墨西哥州（Edomex），该程序不仅是《税收法》的一部分，而且还是一种旨在减少和规范汽车，客运，货物运输和摩托车流通造成的污染的机制。

每辆车都必须根据其特性遵循验证时间表，以保持排放控制测试井然有序。但是，如果车主没有及时执行此程序，他可以在两个州立即执行此程序。

在CDMX中完成强制性验证后，进行强制性验证的费用为 1,924.40 比索，而在Edomex中，付款为 1,792比索。为了能够在资本中支付车辆验证金额，您需要执行以下步骤：

对于驾驶者来说，最重要的程序之一是车辆验证（照片：Cuartoscuro）

1.访问行政和财务秘书处（SAF）的网站或通过以下链接：https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/formato_lc/ambiente/50。

2。选择汽车的品牌和型号。您还必须输入车牌。

3.在您输入上述数据后，网站将生成一个捕获行，其中指定付款金额和付款的有效性。

4.选择 “在线支付” 选项

5。提供电话号码和电子邮件

6。选择您要使用哪种卡进行付款，然后输入您的银行账户详细信息

7.执行付款并打印凭证

如果您想亲自付款，则需要选择 “在银行和多格式自助商店付款” 选项。付款格式将自动下载到您的设备上，打印出来，然后在其中一个参与机构进行付款。

对于 Edomex，驾驶者必须进入电子单一窗口或以下链接：https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/index.jsp?opcion=61。随后，必须遵循这些步骤：

1.在州环境付款表中输入以下车主详细信息：联邦纳税人登记册（RFC）或唯一人口登记密钥（CURP）、邮政编码、全名、型号、系列和车牌（如交通卡上所示）。

延迟验证的付款可以在线支付，也可以在参与计划的银行和商店支付（照片：Cuartoscuro）

2。打印通用付款格式

3.在授权机构付款

4.前往 verificentro 申请车辆验证，出示通用付款格式、罚款原始证明和流通卡

应该记得，在接下来的几个月中，塞德玛确定这两个州的日历将按如下方式分发：

-4月和5月：绿色橡胶，带有1或2循环板的最后一位数字。

-5月和6月：蓝色橡胶，循环板的最后一位数字为9或0。

在墨西哥城，该程序的价格为585比索。就其本身而言，在Edomex中进行验证的费用如下：

1.Doble Cero（00）：896 比索，相当于 10 A

2。Cero (0)：448 比索，相当于 10 A

3.类型 1 和 2：358 比索，相当于四个 UMA

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