卡洛斯·赞布拉诺：“总是一样的废话... 总是”，在秘鲁对乌拉圭争夺2022年卡塔尔预选赛有争议的无人认领进球之后

秘鲁 vs 乌拉圭：秘鲁后卫卡洛斯·赞布拉诺被粗略地提到了在蒙得维的亚 Centenario 体育场举行的卡塔尔 2022 年预选赛秘鲁对乌拉圭错过进球的争议。

秘鲁以 1 比 0 输给乌拉圭在折扣的几分钟内（90+2），米格尔·特劳科（Miguel Trauco）的十字架变成了乌拉圭进球的射门，门将塞尔吉奥·罗切特领先。

为了接球，罗切特退缩并进入了球门，但是在把球装好之后，他做出了反应并伸出双手以防止球越过球门线。

Trauco 射门后守门员的动作看起来像是球进入了球门，意味着为秘鲁抽奖。但是，尽管秘鲁国家队的球员声称，巴西裁判安德森·达龙科没有下达进球，也没有在VAR中对其进行审查。

最后，比赛结束了，乌拉圭以 1:0 击败秘鲁，查鲁亚·乔治安·德·阿拉斯卡埃塔的进球。在向裁判提出索赔失败之后，秘鲁足球运动员去更衣室显然心烦意乱。

当时，秘鲁后卫卡洛斯·赞布拉诺（Carlos Zambrano）回应了记者在球场上的询问，并作出了严厉的判决。

卡洛斯·赞布拉诺（Carlos Zambrano）在前往更衣室时大喊道：“总是一样的废话，” 他指的是季后赛击败乌拉圭时有利于秘鲁的无人认领的进球。

在谈到这场有争议的比赛时，中场球员克里斯蒂安·库埃瓦表示，他是新闻发布会上的进球。

“在进球比赛中，因为我看见了...我看见了否则他们不会告诉我的...比赛结束后我看见他了但是谈论它很困难，因为我们的玩家没有支持可以宣称。裁判总是试图用黄色或红色的来恐吓... 这很难。尽管我们在世界上所有的尊重下讲话，但他们不听我们的话。我不知道为什么。我们对这种情况感到不舒服。我们看了这部戏，对我们来说这是一个目标。很难谈论裁判，因为当他们试图让我们闭嘴时，我们总是会被这种情况吓倒，” 中场球员克里斯蒂安·库埃瓦说。

最后季后赛日期的比赛

3月29日星期二

秘鲁 vs 巴拉圭（利马）

厄瓜多尔 vs 阿根廷（瓜亚基尔）

玻利维亚 vs 巴西（拉巴斯）

智利 vs 乌拉圭（圣地亚哥）

委内瑞拉 vs 哥伦比亚（奥尔达斯港）

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