为什么在 repesca 淘汰意大利之后 Gianluca Lapadula 会趋于流行？

本周四，在秘鲁对乌拉圭的前几分钟，这是一个历史性的结果，在卡塔尔2022年世界杯的欧洲复活赛中，意大利在巴勒莫以1比0落入马其顿。亚历山大·特拉伊科夫斯基在比赛折扣（90′+2）中打进了一个不错的进球，这就是 “azzurri” 将连续第二届错过世界杯的方式。这个事实很快在社交网络上成为一种趋势，但一个突出的名字就是意大利-秘鲁人 Gianluca Lapadula。

众所周知，2017年，这位前锋被邀请参加 “azzurri” 的比赛，并在对阵圣马力诺的友谊赛中表现出色，在那里他获得了高音。此后，他再也没有被召集，并于 2020年11月在拉布兰基罗哈对阵智利的比赛中首次亮相。从那一刻起，他成为教练里卡多·加雷卡的重要球员之一。除了赢得秘鲁球迷的喜爱。

这些是在社交网络上发表的一些评论。

詹卢卡·拉帕杜拉（Gianluca Lapadula），意大利被淘汰出世界杯后的反应。

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关于拉帕杜拉

拉帕杜拉（Lapadula）30年前出生于都灵，在意大利足球界有很长的职业生涯，多年来一直想为母亲的祖国效力。他从未访问过秘鲁，也几乎不会说西班牙语，但他曾多次受到印加国家队的关注。终于有一天他穿上球衣了，那是在预选赛中击败智利之前卡塔尔 2022 年世界杯。

他首次亮相的旅程非常漫长。他在尤文图斯的较低类别中迈出了第一步，在第三分区的 Pro Vercelli 短暂停留之后，他于 2009 年到达了帕尔马。他只有 19岁，曾在预备队打过几场比赛，直到他开始借给意大利足球崛起的不同俱乐部：罗马竞技，拉文纳，切塞纳足球俱乐部和圣马力诺，他在 2011/12赛季的35场比赛中打进了24 个进球。他已经被证明是身体上非常强大的第二分，拥有致命的左手射门，他的名字开始在 Lega Pro 2、1 和意甲 B 之间获得声望。

他的第一个重要赛季是在泰拉莫（Teramo）——他在 2015年晋级意甲联赛中打进了21 个进球——但帕尔马终于决定没有他，2015年7月，他以自由球员的身份来到佩斯卡拉，参加了第二个冠军。那是他们最终足球爆炸的地点：他在 40 场比赛中打进了 27 个进球，然后在四场附加赛中打进了 3 个进球，带领海豚队进入了意甲。

在佩斯卡拉度过了一个精彩的赛季之后，詹卢卡·拉帕杜拉于 2016 年中期签约 AC 米兰（路透社）

那时，他已经受到里卡多·加雷卡（Ricardo Gareca）及其 2016年美洲杯Centenario 教练组的关注，这是本周期的转折点：这是秘鲁世代相传的赛事，没有像胡安·曼努埃尔·巴尔加斯这样的重量级人物还有克劳迪奥·皮萨罗。但是最后，由于他下定决心要在佩斯卡拉晋升，并且有传言说他是几家意甲俱乐部的意图，他决定驳回电话。

但是，他当时的出色表现为他赢得了 AC米兰的签约，后者为他的通行证支付了 900万欧元，而阿根廷人 Vangioni，奥坎波斯和何塞·索萨以及巴拉圭人古斯塔沃·戈麦斯也抵达了这个市场。在那年年底，在将他的第一个目标变成

他于 2017年5月被召回代表阿祖拉，在对阵圣马力诺的友谊赛中表现非常出色：他在恩波利体育场的 8-0 胜利中打了90分钟，并拿下了高空帽子戏法。根据国际足联的规定，由于那场比赛不是正式比赛，拉帕杜拉仍然适合申请秘鲁国籍。他的名字仍在白红教练组的文件夹中，他的表演之后是放大镜，尤其是因为他设法在意甲确立了自己的永久足球运动员的地位。

他从 AC Milan 租借到热那亚，然后为莱切效力，本赛季他落入了新晋升的贝内文托。它被列为 Calcio 的顶级类别，面对格雷罗的失利，它成为了加雷卡的绝佳选择。

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