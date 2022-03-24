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星期四 24 三月 2022
奇諾

期待已久的《布里奇顿》第二季什么时候首映？

从3月25日起，安东尼子爵的冒险将成为剧情的中心，这将呈现出迷人的三角恋。在拉丁美洲，现在是看到 Shonda Rhimes 成功创作的时候了

Newsroom Infobae

24 三月 2022
Bridgerton. (L to R) Simone Ashley as Kate Sharma, Jonathan Bailey as Anthony Bridgerton in episode 204 of Bridgerton. Cr. Liam Daniel/Netflix © 2022
Bridgerton. (L to R) Simone Ashley as Kate Sharma, Jonathan Bailey as Anthony Bridgerton in episode 204 of Bridgerton. Cr. Liam Daniel/Netflix © 2022

期待已久的热门 Netflix 系列布里奇顿第二季的首映式终于到来了。观众将再次被英国摄政时期的伟大舞台和服装所吸引，但这次的戏剧性紧张局势将不是达芙妮（菲比·戴内沃）和黑斯廷斯公爵（Re gé-Jean Pag e）之间的爱情设置在三角恋中。

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3月25日星期五开始，这个非凡的系列将展示安东尼子爵（Jonathan Baile y）的揭幕仪式，这是该平台与《灰色解剖学》、《丑闻》和发明》安娜创作者 Shonda Rhimes 之间长期贸易协定的首个成果，他愿意安详，成熟并找到妻子，尽管他的感情并没有伴随他。他开始向来自印度的新移民埃德温娜（Charithra Chandran）求婚，但没有意识到，他会爱上这位年轻女子的姐姐凯特（西蒙娜·阿什利），后者显然集中了他讨厌的一切，并以类似的不信任看着他。

克里斯·范·杜森（Chris Van Dusen）制作，对于这三位主角来说，第二季将充满不舒服的时刻，既可笑又不那么多。你什么时候可以开始生活它们，具体取决于你在拉丁美洲的哪个地方？

墨西哥：凌晨 2:00

秘鲁：凌晨 3:00

哥伦比亚：凌晨 3:00

厄瓜多尔：凌晨 3:00

玻利维亚：凌晨 4:00

布里奇顿第 2 季（Netflix）
第二季的重点是三角恋。(Netflix)

委内瑞拉：凌晨 4:00

巴拉圭：凌晨 4:00

波多黎各：凌晨 4:00

智利：凌晨 5:00

阿根廷：凌晨 5:00

乌拉圭：凌晨 5:00

系列和电影院
观众将再次被英国摄政时期的精彩舞台和服装所吸引。(Netflix)

2020 年底发布的这个故事的背景是布里奇顿家族的生活，该家族由布里奇顿的遗孀紫罗兰夫人（露丝·杰梅尔）及其八个孩子组成：男孩安东尼、本尼迪克特（卢克·汤普森）、科林（卢克·牛顿）和格雷戈里（威尔·蒂尔斯顿），以及女性达芙妮、埃洛伊斯（克劳迪娅·杰西）、弗朗西斯卡（Ruby Stokes）和风信子（弗洛伦斯·亨特）。他们带领观众穿越梅费尔（Mayfair）的舞厅、伦敦专属街区和帕克巷的宫殿，他们的社交形式主义和力量发挥作用。

第二季还将讲述Featheringtons的来回故事，后者必须欢迎家庭的新继承人，以及该系列中最有趣的角色之一佩内洛普（尼古拉·科夫兰）的故事，佩内洛普（Nicola Coughlan）将亲近者的信息保存在报纸上闲话。

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制片人 Shonda Rhimes 说：“当你看电视时，你应该能够看到长得像你的人。”“布里奇顿” 的节目主持

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