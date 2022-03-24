期待已久的《布里奇顿》第二季什么时候首映？

Bridgerton. (L to R) Simone Ashley as Kate Sharma, Jonathan Bailey as Anthony Bridgerton in episode 204 of Bridgerton. Cr. Liam Daniel/Netflix © 2022

期待已久的热门 Netflix 系列布里奇顿第二季的首映式终于到来了。观众将再次被英国摄政时期的伟大舞台和服装所吸引，但这次的戏剧性紧张局势将不是达芙妮（菲比·戴内沃）和黑斯廷斯公爵（Re gé-Jean Pag e）之间的爱情设置在三角恋中。

从 3月25日星期五 开始，这个非凡的系列将展示安东尼子爵（Jonathan Baile y）的揭幕仪式，这是该平台与《灰色解剖学》、《丑闻》和《发明》安娜创作者 Shonda Rhimes 之间长期贸易协定的首个成果，他愿意安详，成熟并找到妻子，尽管他的感情并没有伴随他。他开始向来自印度的新移民埃德温娜（Charithra Chandran）求婚，但没有意识到，他会爱上这位年轻女子的姐姐凯特（西蒙娜·阿什利），后者显然集中了他讨厌的一切，并以类似的不信任看着他。

由克里斯·范·杜森（Chris Van Dusen）制作，对于这三位主角来说，第二季将充满不舒服的时刻，既可笑又不那么多。你什么时候可以开始生活它们，具体取决于你在拉丁美洲的哪个地方？

墨西哥：凌晨 2:00

秘鲁：凌晨 3:00

哥伦比亚：凌晨 3:00

厄瓜多尔：凌晨 3:00

玻利维亚：凌晨 4:00

第二季的重点是三角恋。(Netflix)

委内瑞拉：凌晨 4:00

巴拉圭：凌晨 4:00

波多黎各：凌晨 4:00

智利：凌晨 5:00

阿根廷：凌晨 5:00

乌拉圭：凌晨 5:00

观众将再次被英国摄政时期的精彩舞台和服装所吸引。(Netflix)

2020 年底发布的这个故事的背景是布里奇顿家族的生活，该家族由布里奇顿的遗孀紫罗兰夫人（露丝·杰梅尔）及其八个孩子组成：男孩安东尼、本尼迪克特（卢克·汤普森）、科林（卢克·牛顿）和格雷戈里（威尔·蒂尔斯顿），以及女性达芙妮、埃洛伊斯（克劳迪娅·杰西）、弗朗西斯卡（Ruby Stokes）和风信子（弗洛伦斯·亨特）。他们带领观众穿越梅费尔（Mayfair）的舞厅、伦敦专属街区和帕克巷的宫殿，他们的社交形式主义和力量发挥作用。

第二季还将讲述Featheringtons的来回故事，后者必须欢迎家庭的新继承人，以及该系列中最有趣的角色之一佩内洛普（尼古拉·科夫兰）的故事，佩内洛普（Nicola Coughlan）将亲近者的信息保存在报纸上闲话。

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