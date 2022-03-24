“伊芙琳·雨果的七个丈夫” 将成为 Netflix 的电影

在进入书店五年之后，《伊芙琳·雨果的七个丈夫》的故事随着即将上映的电影改编而成为现实，该电影将负责Netflix美国作家泰勒·詹金斯·里德的灵感来自伊丽莎白·泰勒、艾娃·加德纳和丽塔·海沃斯等著名电影明星，讲述了一位神秘的虚构艺术家的故事，她将其命名为伊芙琳·雨果。

Liz Tigelaar（《小火无处不在》系列的创作者）将被选中根据里德的作品撰写剧本，里德将与玛格丽特·切尔宁一起执行制作。目前，该流媒体平台尚未提供有关谁将导演该节目或哪些演员将组成主要演员的更多详细信息。

泰勒·詹金斯·里德的小说最近将自己定位为世界上最畅销的书之一。（Atria Books）

“ 好莱坞偶像伊芙琳·雨果（Evelyn Hugo）终于决定说出自己迷人而丑闻的生活的真相。但是，当他选择不知名的记者莫妮克·格兰特这样做时，没有人比莫妮克本人更惊讶 。为什么是她？为什么是现在？莫妮克并不完全处于最佳状态。她的丈夫抛弃了她，她的职业生涯没有进展。尽管忽略了伊芙琳为什么选择她写传记，但莫妮克决心借此机会促进自己的职业生涯，” 这部小说的情节摘录说。

当记者去这位女演员的豪华公寓时，她讲述了她从1950年代抵达洛杉矶到80年代决定放弃艺术方面的那一刻的所有故事。作为这个亲密而真诚的证词的一部分，雨果还承认了他在那些年里的七个丈夫。在 “无情的野心，意想不到的友谊和伟大的禁忌之爱” 之间，莫妮克开始感受到与伊芙琳的真正联系...但是一切都会有原因。

编剧利兹·蒂格拉尔将负责为这部电影改编《伊芙琳·雨果的七个丈夫》。(Netflix)

伊芙琳·雨果的七个丈夫和TikTok效应

2017年，泰勒·詹金斯·里德（Taylor Jenkins Reid）与阿特里亚编辑集团一起出版了她备受赞誉的著作《伊芙琳·雨果的七个丈夫》，但直到2021年底和今年年初，它才开始在 TikTok 文学潮流中风靡一时。如今，它被认为是在互联网上传播的一种完整现象，并且在54周的时间里，它一直被列入《纽约时报》的畅销书名单。

同一作者的其他作品是《永远快乐？》2015）、《永远，曼联》（2020 年）、《也许在另一种生活中》（2020 年）、《我生命中的两种爱》（2020 年）、《人人都爱黛西·琼斯》（2021 年）和马里布·重生（2021 年）。后两者也分别与Prime Video和Hulu合作改编成电视。

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