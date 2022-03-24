Matías Novoa 与 Infobae 合作：他在 Televisa 电视台的处女作，在《La Herencia》中的角色以及表演如何找到他

马蒂亚斯·诺沃阿（Matías Novoa）是智利模特和演员，自2007年以来一直居住在墨西哥，尽管他参加了其他项目，例如El señor de los cielos和真人秀《La Isla》；那将是电视小说《La Herencia》：爱的遗产，标志着他作为主角的首次亮相以及他首次参加 Televisa。

演员马蒂亚斯·诺沃阿（Matía s Novoa）向墨西哥Infobae解释说，胡安·奥索里奥（Juan Osorio）的作品将于3月28日下周四晚上 8:30 在Las Est rellas 频道上映。扮演他的角色胡安·德尔·蒙特。

在与这家媒体的对话中，诺沃阿解释说，起初他感到自己的性格被拒绝了，他很难适应扮演一家具有国际重要意义的鳄梨公司的总裁。

“他和我完全不同，起初我有点拒绝了他，因为他说'不，但是等着你'，他是一个超级正确的人，超级传统，他说话的方式很特别，这是每周完成的工作，四个月后，第一个工作非常困难录制我已经拥有的角色，他已经属于我了，但这是一个相当困难的过程，” 他与 Infobae Mexico分享道。

《La Herencia》将于 3 月 28 日上映（照片：Instagram/ @laherencia_tv）

应该指出的是，拉埃伦西亚（La Herencia）的阴谋围绕着一群遭受父亲去世并获得遗产的兄弟展开，这开始引起萨拉（Sara）在牧场上的出现问题，萨拉（Sara）是一个神秘的妹妹米歇尔·雷诺。

在这部情节剧的故事中，萨拉和胡安·德尔·蒙特开始有外遇，应该指出的是，在与墨西哥Infobae 的对话中，马蒂亚斯·诺沃阿澄清说，唐·塞韦里亚诺的所有孩子都是收养人。

当这种媒介问马蒂亚斯他对肥皂剧的看法是什么时，模特解释说他确实喜欢肥皂剧，但没有忠实地追随任何肥皂剧：

他@@ 向 Infobae Mexico 解释说：“表演找到了我，不是我看见他们然后说 '我想做肥皂剧'，但是首先我的表演过程开始了，然后 '我要开始制作肥皂剧' 来了，然后我意识到我认为自己是一个非常敏感的人。”

胡安·德尔蒙特是一位企业家（照片：Instagram/ @laherencia_tv）

另一方面，他指出，他的角色与米歇尔·雷诺（Michelle Renaud）追求的浪漫类型是他的最爱之一：“我喜欢爱情故事，这些禁忌的爱情；我开始喜欢这种'我想扮演为爱而战的主角'的浪潮，这让我感动了好几次已经”，他说。

这部电视小说的主题是《马拉加尼亚》，由安赫拉·阿吉拉尔演出。在这方面，诺沃阿向这种媒介解释说，这首歌给了她中国人的皮肤，因为 “这与La herencia的含义非常特别；特别是关于胡安和萨拉的爱情故事”，他解释说，这首歌清楚地表明开场歌非常吻合对情节剧来说很好。

根据 ElSeñorde los cielos 的演员的说法，这首歌谈论的是外表，而肥皂剧的视觉语言倾向于关注那两个 “一直在互相看着对方，我们一直在玩它，爱上障碍” 的角色。

他还分享说，与米歇尔·雷诺（Michelle Renaud）合作对他来说非常容易，因为他们已经在电影中扮演过一对情侣，因此他们已经有信心就场景提供建议：“他是一个非常轻松，非常专业的人，” 他说。

Novoa 很高兴再次与雷诺一起行动（照片：Instagram/ @laherencia_tv）

作为 La Herenc ia演员阵容的其他演员是丹尼尔·埃尔比塔，伊曼纽尔·帕洛马雷斯，胡安·帕勃罗·吉尔和毛里西奥·埃瑙；马蒂亚斯·诺沃阿（Matías Novoa）已经与他们结成了超越自己角色的兄弟情谊，因为在最困难的日子里，论坛上的笑声使他们的生活更加美好。

他告诉 Infobae Mexico：“我们就像舞台上和外面的兄弟一样，我们真的很喜欢录音，很高兴见到敬业而勤奋的同事。”

马蒂亚斯的马叫 Cuervo（照片：Instagram/ @laherencia_tv）

马蒂亚斯将这部肥皂剧描述为乡村生活与墨西哥绿金（即鳄梨）的艰苦金钱处理之间的对比。他甚至评论说，这部情节剧的业务与出口这种水果的公司的实际代表密切相关。

除了与角色和解所面临的挑战外，马蒂亚斯还接受了训练，可以出色地骑 Cuervo，这是他在拉埃伦西亚必须与之合作的马，他完全同意：

他告诉Infobae Mexico：“我们接受了准备，我与这些美丽，气势磅礴但同时又高贵的动物重新建立了联系；由于这些兄弟在野外长大，因此必须看到他们从小就骑得很好。”

为了与他的角色建立联系，马蒂亚斯必须了解他，放弃对他对胡安·德尔·蒙特的差异的判断；“我正在制作的角色对我有一点点，我展现了最 “黑暗” 的一面，这次我和他无关，” 他说。因此，他一遍又一遍地研究了歌词，“以了解他从哪里说话”。

（照片：instagram/ @laherencia_tv）

“这是我第一次不得不扮演一个长得不像我的角色，首先是身体部位，他的着装，梳理头发，他在这个商业世界中的移动方式，因为他是美国最重要的公司的总裁，管理着很多钱，但与此同时 他这个人的部分，心胸宽广，是领导者。”提到了 Infobae 墨西哥。

为了适应，他还争取了制片人胡安·奥索里奥（Juan Osorio）的帮助，用诺沃阿的话说，他在执行项目时 “与整个宇宙一起玩”，因为他甚至给他们建议。

马蒂亚斯·诺沃阿（Matías Novoa）分享说，要进入自己的角色，他通常会将自己与场景中的所有噪音和动作隔离开来，尤其是在最重要的场景中，因为它们记录了25到30张镜头，而且他需要非常专注。

Novoa 通常会隔离自己进入角色（照片：礼貌）

作为专业人士，马蒂亚斯·诺沃阿（Matías Novoa）非常严格和自我批评，因为他解释说，当他对自己的解释完全满意的那一天，他的表演工作就会停滞不前。他@@ 向这家媒体透露：“我要求自己付出200％。”

他最喜欢表演的是穿别人的衣服过上自己的生活，但是，他通常不喜欢在屏幕上看到自己。

他告诉 Infobae Mexic o：“我经常批评自己，你永远不会对自己所看到的东西感到满意，我从来没有说过 '这个场景太壮观了，我不会再做任何事情了'。”他还分享说，他一直在努力改善自己的下一个作品，一旦他已经找到了应该如何行动，他就从不会 “钉子” 看自己的项目。

最后，他分享说，他想像祖父留给他的遗产一样留下遗产，即音乐，葡萄酒和对动物的热爱，因为对于马蒂亚斯来说，这种遗产比金钱遗产更重要。

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