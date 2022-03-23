据估计，全世界有2亿至5亿人在冥想。它的受欢迎程度回应了制止在数字世界中正在经历的漩涡的需求，在这个世界中，休闲和义务之间的鸿沟似乎正在消失。

已经多次研究了这些好处。根据克雷斯韦尔博士领导的《生物精神病学》杂志上发表的一项研究，冥想会在大脑中产生变化，从而有助于减少炎症反应。这只是关于这种做法对健康的影响的许多其他报告之一。

实际上，在美国国立卫生研究院的官方网站上，有许多研究表明，减轻压力，血压以及避免失眠可能具有的好处。

但是，所有专家都同意，要享受这些有利的方面，就必须保持一致性和规律性。理想情况下，每天在开始新的一天之前或白天花几分钟的时间坐下来冥想。有指导练习的选项，其他使用经典沉默或提供背景音乐或咒语的选项。模式各不相同，但目标是相同的：在当下实现充分的意识，至少间歇性地暂停心灵的噪音。

以下是一些可能有用的应用程序。它们都适用于iOS和安卓系统。

1.正念应用

正念应用程序引导了冥想

该应用程序提供超过10种不同语言的引导冥想和课程。它还允许您设置个性化提醒，这样您就不会忘记冥想。它还具有每日统计信息，以便用户可以跟踪其表现。

您可以选择静默地进行冥想，在背景中发出轻松的声音，也可以使用向导进行冥想。会话可以持续3到99分钟，因此用户可以根据自己的可用性和需求选择最方便的选择。

2。顶空

图片。| 来源：Play Store

它提供练习，教导控制焦虑以安抚神经，改善呼吸和注意力。有些课程旨在优化睡眠、生产力甚至运动表现。

这是一款已经投放市场多年的应用程序。甚至在几年前，她在Netflix上发布了一个特别节目，其中分析了冥想的好处，并进行了指导性课程以及一些学习练习的技巧的教学。

3.纯粹的心灵

Pura Mente 得到了冥想和正念专家的支持

它以不同的语言提供250多个冥想和正念课程。有一些冥想可以使人平静，控制压力，改善休息质量，注意力以及身心健康的其他方面。

它还可以选择该学科的专家，您可以通过课堂和会议与他们互动，在这些会议中，您可以提供更多工具来促进幸福感。

4.冷静

Calm是冥想领域的先驱之一，这就是为什么它是最著名的冥想之一。它有针对初学者以及中级和高级的正念计划。

它提供有指导的冥想、睡前故事、呼吸计划和轻松的音乐。这些计划围绕不同的主题进行分组，例如幸福，自尊，人际关系等等。

5。小竹子

Petit BamBoU 为儿童和青少年提供选择

它具有从3分钟的快速冥想到更高级的程序，以使用计时器或在音乐和放松声音的帮助下进行免费冥想的所有内容。它还以动画故事和练习为特色，以训练注意力，提高注意力和对抗失眠。它提供了600多种冥想，围绕不同的主题轴进行分组，例如欢乐，工作，恐惧，人际关系或自信等。还有专门为儿童和青少年设计的选项。

6。Elefante Zen

它有一个针对初学者的引导冥想计划，一周内学习冥想的课程以及其他专门为减轻焦虑，压力和失眠而设计的计划。它为孩子们提供引导式冥想，以及精选的咒语、放松的音乐和大自然的声音供您放松。

第七次冥想

Meditopia 有 150 多种冥想可供选择

他用英语、西班牙语和土耳其语进行了150多次冥想。有培训计划可以学习如何有意识地呼吸、释放压力、睡个好觉以及培养感激之情、同情心和信任。有快速冥想程序持续5到12分钟，还有更广泛的冥想程序可以达到更高的断开连接水平。您还可以使用计时器选项在没有具有不同背景音乐选项的向导的情况下放松身心。

以上所有应用程序都提供免费服务，并且还具有高级选项，以及通过订阅费访问的额外活动。

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