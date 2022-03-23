2022年奥斯卡颁奖典礼：电影院中获奖最多的电影是什么

3月27日星期日，第94届奥斯卡颁奖典礼将举行。颁奖典礼由美国电影艺术与科学学院组织，将在洛杉矶的杜比剧院举行。最初，仪式原定于2月27日举行，但是，由于年初发生的COVID-19 病例增加，因此决定将其推迟到本月。

众所周知，就电影质量而言，这些奖项被认为是一种杠杆，因为大多数观众都以电影获得的提名或奖项为指导，以便将其视为好电影或将其推荐给未看过的人。

因此，我们告诉您 哪些电影获得了历史上最多的奥斯卡奖。 你可能已经看过其中的一些录像带，或者在发现它们赢得了多少奖项之后，你会被鼓励观看它们。

电影界最受好评的电影

到目前为止，有三部电影获得了历史上最受好评的电影的称号，因为没有其他电影能够在一夜之间获得相同数量的奖项，它们是：本·胡尔（1959），《泰坦尼克号》（1997）和《指环王：国王归来》（2003年），每部电影总共赢得了11个小雕像。

BEN HUR（1959）— 11 奥斯卡

这部电影讲述了演员查尔斯·赫斯顿（Charles Heston）饰演的犹大·本·胡尔（Judah Ben-Hur）的故事，他是耶路撒冷一个贵族家庭的儿子，当时他被指控威胁罗马总督的生命，与罗马发生冲突。

威廉·怀德（William Wyder）是导演这部电影的人，这部电影几乎是历史上获得最多奖项的电影，并在其提名的所有类别中都赢得了小雕像。他唯一没有赢的类别是 “最佳剧本”。同样，它被认为是电影的经典之一，也是20世纪最好的电影之一。

他赢得了以下类别：最佳电影、最佳导演、最佳男主角、最佳男配角、服装设计、声音、剪辑、摄影、艺术指导、配乐和特效。

（照片：存档）

泰坦尼克号（1997）— 11 奥斯卡

詹姆斯·卡梅隆（James Cameron）是这部电影的导演，也是多年来奥斯卡颁奖典礼上获奖最多的电影之一，但毫无疑问，他凭借《泰坦尼克号》打破了纪录，因为它不仅是获奖最多的电影之一，而且还是历史上最受提名的电影之一，共有14个类别。

泰坦尼克号还因其在首映式上票房收入最高的电影之一而享誉全球。这部在著名的跨大西洋上拍摄的浪漫电影已成为经典电影，尽管自首映以来已经过去了20多年，但仍然受到年轻人和老年人的喜爱。

他赢得了以下类别的小雕像：最佳电影、最佳导演、艺术指导、摄影、服装、声音、剪辑、歌曲、配乐、声音编辑和视觉效果。

（照片：存档）

《指环王：国王的归来》（2003）— 11项奥斯卡颁奖典礼

这是小说三部曲的最后一部，也是被公认为历史上收视率最高的电影之一的电影。此外，这是唯一一部成功获得 “最佳影片” 类别的奇幻电影。

这部电影改编自彼得·杰克逊（Peter Jackson）执导的J.R.R. Tokien的作品，被认为是尽管岁月流逝仍未老化的电影之一。

它获得了以下类别的奖项：最佳电影，最佳导演，最佳改编剧本，配乐，原创歌曲，声音，视觉效果，艺术指导，化妆，服装和剪辑。

（照片：存档）

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