埃隆·马斯克（Elon Musk）有太空X登陆火星的日期

埃隆·马斯克（Elon Musk）更新了他对首次载人火星飞行任务的预测，而且这个日期比以前晚了一点。尽管美国宇航局最初做出了更现实的预测，但 SpaceX 首先宣布了一个令人惊讶的提早日期。

但是，随着时间的推移，这项工作被推迟了，最终更新将在2029年实施。除了 COVID-19 大流行和战争冲突之外，原因似乎与以下事实有关：将用于这次旅行的星际飞船的发射；这还没准备好。的确，他们在最近几个月中取得了非常重要的进展，但还不足以实现他们最乐观的预测。

任何时候都无法前往火星

这两颗行星的运动以及其他重要因素意味着只有非常具体的时期，即发射窗口，在此期间可以进行这样的旅程。

最接近那个时候的是今年年底。实际上，如果不是因为与俄罗斯断绝关系，这是欧洲航天局（ESA）用来向火星发送第一辆火星探测器的飞行器。然后到2024年底还会有另一个。这是埃隆·马斯克（Elon Musk）最初选择的日期，尽管他很快意识到自己将不得不等待下一个日期，即 2026年底。

实际上，在2021年12月，它保留了日期。但是，SpaceX的首席执行官本周宣布，一切都将再次推迟到下一个窗口， 该窗口将在2028年底至2029年初之间举行。 特别是，马斯克宣布推迟2029年火星之旅。按照这种速度，它可能与美国宇航局的预测相吻合。

埃隆·马斯克。（照片：意大利面条代码）

第一站是在月球上，然后是火星

今年是人类上次登上月球以来的半个世纪。1972 年的阿波罗 17 号飞行任务就是这样。从那时起，已经向地球的主要卫星发送了许多任务，但没有一个任务有人载人。

这样做的目的是进一步了解地形，以便将来的硒实地考察对宇航员来说更加安全。此外，预计新任务将具有创新的气氛，不辜负时代，机组人员中至少有一名女性。

载有阿波罗17号（NASA）任务的人在月球上的最后一张照片之一

为此，开发了 Artemis 计划，该计划属于NASA及其在欧洲（ESA），日本（JAXA），加拿大（CSA），巴西（AEB），澳大利亚（ASA）和墨西哥（AEM）的合作伙伴。最初，该任务的首次登月定于2024年。但是，太空服和登月系统的开发存在问题，导致其推迟到2026年。

完成这次登月之旅后，美国宇航局将目光投向了火星。但是，从一开始就宣布，这项载人飞行任务无法在2030年代之前执行。相反，埃隆·马斯克更加乐观。由于使用了可重复使用的星际飞船，他们的目标始终是尽快殖民这颗红色星球。SpaceX 多年来一直在努力为一切做好准备。 但是也许现在约会还为时过早。

20-12-2021 阿耳 emi 弥斯一世在发射后重现 政策研究和技术 美国航空航天局

埃隆·马斯克的新预测

太空中心的 Twitter 账户本周发布了一条公告，询问人类何时首次踏上火星。当被问及他的预测时，他直接提到了埃隆·马斯克。

截至2021年12月，当他仍在押注2026年，SpaceX的首席执行官没有给出新的日期。但是，他以简短的 “2029” 回应了 Twitter 帖子。

埃隆·马斯克。（照片：Twitter）

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