什么是育碧 Scalar？开创视频游戏开发新方式的技术

在游戏开发者大会（GDC）开始时，育碧推出了一项新的基于云的技术，该技术希望彻底改变视频游戏的开发方式。这种新范例称为 Ubisoft Scalar，它是一种最大限度地利用信息以促进对构建数字体验的所有要素的处理的方法。

这与 Xbox Game Pass或 Nvidia GeForce Now 这样的流媒体服务无关：该公司提出了一种虚拟集成软件和硬件的结构，以消除游戏 玩家对设备的依赖并使开发人员能够改进游戏而不会中断其他进程。

Scalar的提案将用作图形引擎，其零件在云中分解，并且流程的每个组件都设法独立于其他组 件。这些部分表示构成单个视频游戏（音频、物理、图形等）的引擎，并且通常通过同一软件同时激活。

育碧通常使用自己的两种类型的图形引擎：ANVIL（负责刺客信条系列）和 Snowdrop（汤姆·克兰西的 The Division）。新提案允许公司所有办公室之间进行更好的互动，并使集体工作更加轻松。

育碧 Snowdrop 引擎

通过这种方式，该公司打算利用云的近乎无限的处理能力来扩展图形引擎的所有组件，并 打破通常限制体验的硬件障碍。

Scalar技术是由育碧斯德哥尔摩掌舵的团队开发的，并与位于马尔默（Ubisoft Massive），赫尔辛基（Ubisoft Redlynx），布加勒斯特和基辅的育碧工作室积极合作。

尽管该集团的所有研究尚未公布，但GDC的公告证实， 育碧斯德哥尔摩已经在使用该服务开发新的IP 。

标量将如何工作？

育碧的新服务将依赖于能够动态启动和停止服务的云处理器，这也将取决于玩家的需求。这种类型的过程将使体验必须 实时使用所需的计算能力 ，而不是让这些服务始终处于活动状态。

育碧 Scalar

计算密集型任务将被缓存（一种交换高速数据的特殊内存）并在全球范围内分发， 从而无需重放已经计算过一次的变体。

Scalar旨在消除视频游戏中的更新和补丁

这种协作系统不仅对开发团队有利，而且还可以让玩家在不等待软件更新的情况下继续享受自己的体验。

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工作室可以不断进行改进，并防止对一个区域的修饰代表另一个区域的限制，因为每个空间都将在不同的环境中运行。

由于每个空间都将虚拟集成，育碧表示，Scalar将构建为微服务架构，在这种架构中，关闭单个处理器的系统将转向将任务分配给几乎无限数量的机器的模型。

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