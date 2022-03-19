墨西哥国家队在上一场世界杯预选赛中等待着什么

Jul 3, 2021; Los Angeles, CA, USA; Mexico forward Hirving Lozano (22) moves the ball in the second half against Nigeria during a MexTour game at Los Angeles Memorial Coliseum. Mandatory Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports

最后三分之一的比赛是在 Concacaf 世界杯预选赛中进行的，这也是墨西哥国家队的最后一次召唤。在当前的过程中。杰拉尔多·马蒂诺（Gerardo Martino）公布了与美国，洪都拉斯和萨尔瓦多的比赛所需的球员名单，以寻找卡塔尔2022年世界杯的门票。

八角形决赛的决赛即将来临，尽管一些球队已经离开了小组的其他成员：加拿大，美国和墨西哥，但还没有决定。危在旦夕，还有九个单位有待分配，但是，这三支球队正在准备在足球界最高的博览会上获得直接资格的位置。

在敌对行动开始之前，三人组以 21 分（与美国人并列，但支持的进球较少）在积分榜上排名第三，比其最接近的追逐者巴拿马多四分，比桌上的领先者加拿大少四分。请记住，Concacaf为世界杯分配了三个半名额。

在墨西哥城（墨西哥）举行的新闻发布会上，存档墨西哥足球队教练赫拉尔多·马蒂诺的照片。efe/sashenka Gutierrez

塔塔·马蒂诺（Tata Martino）领导的国家队任务包括击败其三个亲密对手中的两个，以获得门票。第一个对手将是 3月24日星期四 20:00 在阿兹台克体育场的球场上的美国。Barras y las Estrellas 合奏团面临的全景图与墨西哥的全景相同。

资格赛的下一个也是倒数第二个承诺表明，墨西哥将访问中美洲，在圣佩德罗苏拉市的大都会奥林匹克体育场面对洪都拉斯。对于球队来说，这是一个极其困难的地方，但是在这个版本中，catrachos几乎没有在家里增加一个单位。

比赛定于 3月27日星期日下午5点05 分举行。洪都拉斯是目前唯一一支正式退出争夺卡塔尔2022年资格的球队。

最后，三人组将结束对萨尔瓦多的淘汰赛周期。在最后一天，中美洲人的地位很可能会被淘汰（平局、失败或巴拿马有两分将他们淘汰）。因此，游戏将具有更多的承诺概念。舞台将是 3月30日晚上 19:05 的圣厄休拉巨像。

墨西哥足球队将在前往2022年卡塔尔的世界杯预选赛第三天面对巴拿马（照片：Twitter/ @miseleccionmx）

那时，在美国人面前，一切都可以定义。被排除在墨西哥之外的风险是一种灾难性的情况，即墨西哥没有得分，巴拿马和哥斯达黎加连续三场胜利。

守门员：吉列尔莫·奥乔亚（美国俱乐部）、鲁道夫·科塔（莱昂俱乐部）、乔纳森·奥罗斯科（蒂华纳俱乐部）和阿尔弗雷多·塔拉韦拉（彪马）。

捍卫者：豪尔赫·桑切斯（美洲俱乐部）、约翰·巴斯克斯（热那亚足球俱乐部）、赫拉尔多·阿特亚加（KRC 亨克）、朱利安·阿劳霍（洛杉矶银河）、耶稣·加拉多（蒙特雷足球俱乐部）、塞萨尔·蒙特斯（蒙特雷足球俱乐部）、以色列雷耶斯（普埃布拉俱乐部）、内斯特·阿劳霍（皇家塞尔塔德维哥俱乐部）和耶稣·安古洛（老虎队）。

中场：埃德森·阿尔瓦雷斯（阿贾克斯）、赫克托·埃雷拉（马德里竞技）、卡洛斯·罗德里格斯（克鲁兹·阿祖尔）、路易斯·罗莫（蒙特雷足球俱乐部）、鲁道夫·皮萨罗（蒙特雷足球俱乐部）、埃里克·阿吉雷（蒙特雷足球俱乐部）、埃里克·古铁雷斯（埃因霍温）和迭戈·莱内斯·莱瓦（皇家贝蒂斯·巴洛姆皮）。

前锋：亨利·马丁（美洲俱乐部）、圣地亚哥·吉梅内斯（蓝十字）、乌里尔·安图纳（蓝十字）、亚历克西斯·维加（瓜达拉哈拉）、希文·洛萨诺（那不勒斯）、耶稣·曼努埃尔·科罗纳（塞维利亚）和劳尔·阿隆索·希门尼斯（伍尔弗汉普顿流浪者）。

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