黄金时代：谁是玛丽亚·费利克斯的 “敌人”

玛丽亚·费利克斯（MaríaFélix）是黄金时代墨西哥最重要的女演员之一，也是世界上最受尊敬的女性之一，这要归功于她的美丽和才华，但是，由于她的个性，在艺术环境中，她有一些仇恨。

有几次，女演员和演员抱怨玛丽·费利克斯在录音现场工作时的举止，认为她是个专制或粗鲁的人，包括哥伦巴·多明格斯，艾尔玛·塞拉诺，西尔维亚·皮纳尔，凯蒂·朱拉多和多洛雷斯·德尔里奥。

Columba Dominguez 向玛丽亚保证打耳光打断了耳垂（照片：莫雷利亚电影节）

关于拉多娜的最重要的故事之一是关于她与哥伦巴·多明格斯的战斗，正如埃米利奥· 埃尔·印第奥·费尔南德斯的妻子在《神话背后的故事》中回忆说，她的伴侣指责她染了一件昂贵而独特的外套。

多明格斯说，正是在拍摄麦克洛维亚期间，两人在录音期间发生了冲突，因为玛丽亚试图利用他们不得不对她进行人身攻击的暴力场面。

厄玛·塞拉诺称玛丽亚为 “木乃伊”，并指责她对同胞无礼（照片：Twitter）

玛丽亚·博尼塔（MaríaBonita）和艾尔玛·塞拉诺（I rma Serrano）之间的敌意也多次引起了公众的注意，因为他们都对活动表示不满。

有一次，一些艺术家亲眼目睹了拉多娜（La Doña）在聚会的招待会上如何通过坚持要唱歌来使拉提格雷萨（La Tigre sa）感到不舒服，因为她希望客人欣赏她的声音，但是，vedette 对玛丽亚的态度感到非常羞辱，因此离开了这个地方。

其他一些艺术家，例如萝拉·贝尔特兰（Lola Beltrán）和卢卡·维拉（Lucha Villa）支持塞拉诺，也决定退出聚会。

西尔维娅·皮纳尔（Silvia Pinal）最近透露，玛丽亚曾多次对她不好（照片：路易斯·布纽尔的电影《Viridiana》）

西尔维亚·皮纳尔（Silvia Pinal）也加入了女演员的行列，这些女演员将费利克斯（Felix）的专制行为挑出来，因为在一次采访中，她回忆起自己的伴侣对同伴很粗鲁艺术家。

根据歌剧女主角的说法，她之所以不在亚历杭德拉·古兹曼（AlejandraGuzmán）的女儿弗里达·索非亚（FridaSofí a）的洗礼照片中，是因为拉多娜（LaDoñ a）说，只有她的同事去教堂最远的地方，她才会成为女孩的教母将举行，因为该党的唯一主角可能是她自己。

凯蒂分享说，在这次会议之后，她的几位同事拒绝了她（照片：Facebook/Maria Felix Foundation）

多娜·芭芭拉（DoñaBarbara）的主角也与凯蒂·朱拉多（Katy Jurado）发生了争执，后者

正如Jurado在接受采访时回忆的那样，当他们在制作 La bandida 时，她摔断了腿，制作团队意识到要帮助她康复并准时拍摄这部电影。

但是，所有注意力都集中在凯蒂身上的事实使玛丽亚感到不安，以至于她要求制作只将相机对准她，因为 “我是明星”，她本来会在所有演员面前宣称。

凯蒂会对朋友的反应感到非常沮丧，以至于她回答说：“女士，作为明星，你和埃米利奥·费尔南德斯一样明星，佩德罗·阿门达里斯也是如此，洛佩斯·塔索和我一样。我认为您不仅仅是一颗明星，还是一个 vedette”，它永远破坏了您的友谊。

成为 La cucaracha 的一员后，女演员们设法保持了很好的友谊（照片：Facebook/Golden Age）

多洛雷斯·德尔里奥本来是拉多娜在电影《La cucaracha》中与拉多娜相遇的另一位女演员，伊斯梅尔·罗德里格斯希望他们俩都成为联合主演，但玛丽亚反对两人在故事中拥有相同的份量。但是，他们在一起工作时设法平滑了粗糙的边缘。

玛丽亚·费利克斯（MaríaFelix）还与格洛丽亚·马林（GloriaMarín）等从未与之交换过话语的女演员竞争，因为自从她在《灵魂之岩》中担任主角以来，她就将自己视为敌人。

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