移动游戏：70％的拉丁美洲人在移动设备上玩的次数比以往任何时候都多

A man uses a mobile device.

得益于去年疫情期间的指数级增长 移动游戏大大超过了游戏机和PC同行记录的收入和活动 。Cisneros Interac tive与 Justmob 联合编写的最新报告显示，这种趋势对拉丁美洲并不陌生，但也可以看到巨大的增长正在为该地区的游戏玩家带来新的常态。

尽管大流行和孤立是手机作为视频游戏平台发展的主要原因，但拉丁美洲放松的护理措施清楚地表明，尽管有外部因素，这种现象仍在继续发展。该报告重点关注阿根廷，巴西，智利，哥伦比亚，墨西哥和秘鲁，以分析这一趋势以及拉丁裔玩家的新消费习惯。

超过一半的受访者，包括18岁以上的男性和女性，声称每天都在智能手机上玩游戏 。尽管在大多数接受调查的国家中，准确率约为50％，但在阿根廷和哥伦比亚，百分比略高。在这些用户中，将近75％的用户每天至少有三个游戏会话。就时间而言，一半的受访者表示 每天在不同的移动视频游戏上花费超过40分钟 。墨西哥是唯一的例外，其比例达到60％。

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Cisneros Interactive音频和移动总监贡萨洛·博拉斯说：“在隔离期间，这种爱好有所增加，在此期间，有70％的阿根廷人花了更多的时间玩游戏，尤其是35岁以上的人，” Cisneros Interactive音频和移动总监Gonzalo Borras补充说：“更有趣的是，这种趋势似乎没有改变，因为三出局五分之一的玩家打算在疫情后继续以同样的强度进行比赛。”尽管差别很小，但其他接受调查的国家记录的数字依然相同。

当然，智能手机是享受这些体验的首选平台，尽管有些用户也可以交替使用平板电脑，尤其是在与孩子一起玩耍时。

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移动游戏的增长不仅可以通过用户的活动来看待，而且在视频游戏开发商中也是一种趋势。英雄联盟的世界凭借其手机游戏 Wild Rift 进行了扩展，该游戏在2021年举行了首个竞技日历，最终在第一届世界杯上达到高潮。

上周，Respawn Enter tainm ent 与 Lightspee d & Quantum Stu dios 一起发布了广受欢迎的 PC Battle royale 终于登陆了移动领域，并在拉丁美洲国家、东南亚、澳大利亚和新西兰登陆。这些市场的特点不是拥有最先进的智能手机，但由于它是获得视频游戏的最便捷方式，因此它们在各种各样的移动电子竞技游戏中都表现出色。

尽管《使命召唤移动》是移动领域最受欢迎的代表之一，但特许经营经理也计划将 Warzon e引入手机，以前所未有的方式扩大受众群体。

《使命召唤》移动本周宣布了新的世界冠军（照片：Twitter）

对于这些公司来说，这是一个非常有趣的新商机，对于用户而言，它可以转化为各种各样的体验，即各种口味的游戏。疫情推动了移动活动的空前增长，因为玩家主要是在寻找逃避现实或在当前情况下放松身心的方式。

博拉斯解释@@ 说：“娱乐是男人和女人选择手机游戏的主要原因，但享受和放松也是他们选择玩手机游戏的其他原因。” 受访者提到的其他原因包括缓解压力、改善反应能力、注意力和注意力。超过70％的人还在视频游戏中找到了与熟人或其他玩家进行社交的方式。

报告显示，游戏内广告，尤其是免费体验中的广告，已成为玩游戏习惯的一部分。许多游戏邀请玩家观看短广告，以获得更长的生命或更好的奖励，超过80％的受访者选择这样做是为了延长或改善他们的游戏体验。此外，有75％的人认为广告是积极的，因为有时它们允许他们了解与自己正在播放的内容保持一致的其他标题或服务。

火箭联盟是另一个受欢迎的专营权，它登陆移动领域以扩大受众群体（照片：Psyonix）

贡萨洛·博拉斯（Gonzalo Borras）还透露：“游戏玩家不仅在玩游戏，还会在玩游戏的同时进行应用内购买： 57％的人花钱为游戏或获得额外的内容获得新的生命 。”尽管数据并不令人惊讶，因为它与世界其他地区保持一致，但它确实清楚地表明行业已经处于新的常态。尽管一部分公众将移动活动视为利基市场，但现实表明，这是开发商和品牌押注其新房产而不是新房产的最佳场所。

玩家观众是仅次于社交媒体的最大数字受众 ，这确保了活动将继续增长，这要归功于即将推出的众多游戏。与没有库存的游戏机或在价格上与汽车竞争的PC相比，移动设备提供的可访问性是公司长期以来一直在追求的一种工具。但是，需要的是玩家自己的舒适感，他们在10年前将手机游戏视为 Candy Crush 的代名词，但如今，他们每天都在享受自己喜欢的特许经营权。

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