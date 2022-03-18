AMLO纪念石油征用并坚持实现能源自给自足

总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔说，到2023年墨西哥将能够实现汽油，柴油和涡轮机生产的自给自足，这要归功于塔巴斯科州的Dos Bocas炼油厂开始运营，以及其他六家炼油厂的恢复。

他补充说，为了确保这些工厂的炼油，墨西哥将从同年起停止出口原油，因为它认为出售原材料然后进口燃料是矛盾的。他补充说，墨西哥石油公司（Pemex）设法制止并扭转了产量下降的趋势，到今年年底，它将每天开采190万块石油。'

在石油征用84周年纪念仪式上，洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）为能源改革辩护，因为这将使政府能够控制能源的生产和分配，以满足国内市场需求。

洛佩斯·奥夫拉多尔在韦拉克鲁斯州米纳蒂特兰的拉萨罗·卡德纳斯炼油厂保证，1938年时任总统拉扎罗·卡德纳斯决定将石油国有化，并批评了目前反对人民企业国有制的保守派。

2019年12月6日，墨西哥合众国宪法总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔参观了奎斯基井。（照片：总统府）

在感谢洛佩斯·奥夫拉多（LópezObrado r）总统顾问协调员拉萨罗·卡德纳斯·巴特尔（Lázaro Cardenas Batel）的出席之后，行政首长回忆说，石油征用使墨西哥获得了经济主权，并强调石油成为经济的引擎。

行政首长保证，新自由主义政府表现出对人民资源的蔑视，在过度开采坎塔雷尔等油田之后，他们放弃了Pemex，因此在过去的14年中，产量有所下降。

在这方面，他保证，自执政以来，已经实施了一项投资计划来拯救墨西哥石油公司（Pemex），尽管冠状病毒的健康流行引起了意想不到的危机，但这家石油公司并没有停止资源的流动，以继续在不同的浅水区进行勘探田野和地井。出于这个原因，产量的下降得到了扭转，注意到目前每天开采将近180万桶。

在同一个仪式上，墨西哥石油公司（Pemex）董事奥克塔维奥·罗梅罗·奥罗佩萨保证，洛佩斯·奥夫拉多尔现任政府正在朝着能源自给自足的方向迈进，他指出，从2018年到2022年，墨西哥石油公司将汽油和柴油进口量从每天近80万桶减少到仅436,000，相当于每天 48％。一百。

他指出，在每天进口的43.6万桶中，约有25万桶是在 Pemex完全收购的Deer Park炼油厂生产的。关于这家炼油厂，他报告说，该厂目前的运营能力占其总产能的89％。

墨西哥石油公司（Pemex）的负责人强调，在陆军，海军和名义警卫队打击燃料盗窃的支持下，三年内节省了1650亿比索，尽管塞德纳（Sedena）负责人早些时候承认，这种犯罪仍然是该国的问题。

洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）回忆说，在他的政府中，电费没有上涨，汽油价格也没有大幅上涨。在这方面，财政和公共信贷部（SHCP）本周五报告称，汽油和柴油的财政刺激措施将连续第三周继续保持100％。

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