阿尔贝托·藤森（Alberto Fujimori）：美洲法院设定了秘鲁国家就有利于前总统的判决发表意见的最后期限

美洲人权法院通知秘鲁，它 有提交意见的截止日期 ：宪法法院（TC）赞成释放前总统阿尔贝托·藤森的裁决。

从这个意义上讲，秘鲁政府最多只能在3月25日之前报告 “临时措施并立即通知宪法法院”。

“这发生在Barrios Altos和La Cantuta案的背景下，受害者的家属和代表针对未来几天可能释放被判犯有严重侵犯人权罪的前总统提出了临时措施，” 其余的信息是读。

资料来源：美洲法院。

这意味着，美洲人权委员会接受了 Barrios Altos和La Cantuta受害者的申请，要求秘鲁政府遵守关于过渡委员会裁决的报告，该裁决准许被定罪的藤森藤森自由。

在这方面，前文化部长吉塞拉·奥尔蒂斯解释说，在截止日期之后，美洲如果人权法院同意举行听证会以观察批准前总统赦免的请求，它将作出回应。

“在哥斯达黎加，听证会可以是虚拟的，也可以是面对面的，一旦举行，法院需要时间作出裁决。我们知道，这些裁决不是直接提交宪法法院，而是提交给整个秘鲁国家，他们就如何采取行动保障这项权利向秘鲁国家提出建议。这通常可能需要15天或更长时间，” La Cantuta案中亲属的另一位代表说。

他继续@@ 说：“与此同时，我们必须继续动员那些非法行为的宪法法院成员认识到，这里还有一个警惕的公民，他关注他们的决定，拒绝与富士森主义谈判达成的这种态度。”

美洲人权委员会在其推特账户上的一份声明中指出，TC的裁决妨碍了美洲人权法院（美洲人权法院）的义务的遵守。

“美洲人权委员会对宪法法院下令释放阿尔贝托·藤森的裁决深表关切。他在一条推文中说，这影响了受害者的伸张正义权，并阻碍了美洲法院在坎图塔和巴里奥斯·阿尔托斯案中的国际义务的遵守。

他还表示，“危害人类罪已成为国际社会关注的问题，构成对人类尊严的严重侵犯，也是对《美洲人权公约》所载基本原则的公然否定，因此这些罪行绝不能逍遥法外。”

应该指出的是，藤森藤森将在未来几天内离开巴巴多斯监狱，完全免费，这要归功于时任总统佩德罗·巴勃罗·库钦斯基出于人道主义原因于2017年12月24日批准的赦免。

“必须遵循一些行政程序。我估计下周的星期二或星期三他将被释放。我们正在等待相应的通知，但在行政问题上正在进行一些协调，” 前国家元首律师埃利奥·里拉（Elio Riera）的辩护说。

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