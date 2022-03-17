在穆里尔作为首发球员的情况下，亚特兰大击败了拜耳勒沃库森，晋级了欧罗巴联赛四分之一决赛

Soccer Football - Europa League - Round of 16 Second Leg - Bayer Leverkusen v Atalanta - BayArena, Leverkusen, Germany - March 17, 2022 Bayer Leverkusen's Jonathan Tah in action with Atalanta's Luis Muriel REUTERS/Thilo Schmuelgen

亚特兰大在大陆锦标赛中再次微笑。路易斯·费尔南多·穆里尔（Luis Fernando Muriel）出战的球队在与拜耳勒沃库森（Bayer Leverkusen）的近距离战斗之后晋级了欧罗巴联赛的四分之一决赛，哥伦比亚人是其中的主角之一。

在第一回合中，在盖维斯体育场，这家意大利俱乐部以 3-2 击败了德国队，来自圣托马斯（Atlántico）的两个进球。3月17日，在BayArena，他再次在记分牌上获胜，只是因为有丝毫的差异：得分的是科特迪瓦人杰雷米·博加，他在冬季转会市场抵达贝加莫；穆里尔一直玩到第78分钟，当时他被Matteo Pessina取代。

对于贝加莫队来说，参加欧罗巴联赛 16 轮的资格就像香脂一样，因为这场战役在冠军联赛的小组赛阶段和意甲第六轮中被淘汰，因此他们下赛季大陆锦标赛的配额已经用完了。

值得记住的是，像其他预选赛一样，亚特兰大将在3月18日星期五欧足联抽签时与对手会面。本阶段比赛的其他球队是：莱比锡，巴塞罗那，流浪者和布拉加。我们正在等待波尔图和里昂之间会发生什么；法兰克福和贝蒂斯以及西汉姆和塞维利亚之间会发生什么（今天下午有争议的承诺）。

2022年亚特兰大遭受的最大打击之一是杜万·萨帕塔（DuvánZapata）的伤势，为此他只能做出一项承诺，特别是考虑到在竞选的前半段，他是nerazurri的形象：他打进了12个进球（其中9个是意甲，3个是冠军联赛）和7个进球助攻。令球迷高兴的是，他很快就能重返球场。

尽管3月9日，哥伦比亚教练吉安·皮耶罗·加斯佩里尼（Gian Piero Gasperini）表示，他认为 “他没有太大的机会在适当的时候康复”，但媒体 FantaCalcio 报道说，在4月中旬，在对Hellas Verona或威尼斯的承诺中，他可能会被考虑在内球队。

埃尔托罗于 12月21日受伤，当天他被列入《卫报》评选的全球100名最佳足球运动员名单。在与热那亚的比赛中，他在凌空抽射后退役，明确选择的进球损害了他的右内收者，尽管教练组将恢复时间定为十天，但花费的时间比想象的要长。

2月6日，他在与卡利亚里的比赛中重返球场，作为路易斯·费尔南多·穆里尔的替补，在意甲的比赛中，他进入球场的时间（在第58分钟）比离开时长（第72分钟）。几天后，在芬兰进行医学评估后，得出了诊断：肌腱受累的内收器病变。

继续阅读：