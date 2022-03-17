在宣布与 Magdyel Ugaz 和他的前合伙人拉斯洛·科瓦奇订婚后，传达了一个激动人心的信息：“他是我生命中的一家”

如你所知，玛格迪尔与拉斯洛·科瓦斯有着四年的关系，他与拉斯洛·科瓦斯有着很好的友谊。由于双方都表达了彼此尊重的程度，因此这两个角色的追随者仍在期待可能的和解。在这个消息之后，这种愿望被排除在外。

通过社交网络，这位女演员回答了歌迷的提问，并询问了与她恋爱了几年的拉斯洛。

“拉斯洛订婚了。你感觉怎么样？”是一位用户提出的问题，他给 Magdyel Ugaz 一个灿烂的笑容。

“Laszlo（Kovacs）是我生命中的一个家庭，我已经在网络上分享了很多次。这些天，你一定会看到的。 我祝贺他知道他非常相爱。我对他很满意，” 这位女演员非常兴奋。

Magdiel 和 Laszlo 一直保持着恋爱关系，直到 2009 年，但他们是好朋友。他们俩走了一条不同的道路，但正如指出的那样，他们总是在沟通中。

如您所知，演员们于2022年在Al Fondo Hay Sitio再次相遇，这个空间又回到了新赛季。她扮演了 La Tere 的角色，在那里她在 Tito 中扮演过。

这位表演者在接受Infobae采访时指出，这个提议使他充满了激动，这不仅是因为这对他意味着什么，还因为他派出了演员表，没人给他打电话。

“说实话，当我告诉你我在同一天收到了 Maricucha 和 Al Fondo Hay Sitio 的报价时，我感到非常惊讶。我为 Maricucha 做了演员阵容，但这是我为另一个项目做的第三或第四个演员阵容，他们没有给我打电话。”我在接受采访时说过。

“此外，我认为现在更难投下。因为你在自杀，所以你是自己的导演，你是摄影师，而且情况更加复杂。一切都与取景有关，这不是一回事。就我而言，这是第三个演员阵容没有出来，所以我已经有点灰心了。看来 Maricucha 的演员阵容在他已经失去了所有希望的时候就这样做了。”

Laszlo Kovac 要结婚了

()”. 67.000。

这就是3月15日下午，来自全国各地的艺术家开始在他的官方Instagram帐户上的一个故事中发布他们的伴侣戴着漂亮的订婚戒指的手，戴着佛得角海底的漂亮订婚戒指。

一切似乎都表明，电视连续剧《Maricucha》的演员也会决定去一家豪华餐厅。如果您在太平洋的景色下向她求婚，请从社交网络上分享的照片中获得一杯葡萄酒和一盘食物你可以看见。

订婚后，拉斯洛·科瓦奇毫不犹豫地在自己的Instagram个人资料上与未来的妻子分享了一张照片，他们俩都笑了，毫不犹豫地炫耀了中间刻有珠宝的戒指。

继续阅读：

杰西卡·牛顿在秘鲁小姐拉普雷取得有争议的胜利后，向基亚拉·维拉内拉发出了鼓励的信息