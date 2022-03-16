哈维尔·洛萨诺（Javier Lozano）因谋杀阿曼多·利纳雷斯而反对AMLO：“他对欧洲议会要求他感到愤怒”

有争议的国家行动党（PAN）成员哈维尔·洛萨诺 ·阿拉尔孔抨击安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统（AML O）谋杀米却肯州的记者阿曼多·利纳雷斯·洛佩斯。

周二下午，当地媒体报道了传播者兼通讯门户网站Mon itor Michoacan o的主任被武装人员谋杀，这些武装人员进入他的家并近距离开枪射击了他。

米却肯州总检察长办公室（FGE）不久后写道：“#FiscaliaMich 前往齐塔夸罗的卡拉班切尔街区，采取与今天下午在私人住宅中谋杀记者阿曼多·利纳雷斯·洛佩斯有关的行动；他遭受枪伤。”

在同一家媒体的合作者罗伯托·托莱多（Roberto Toledo）被谋杀后，利纳雷斯已经谴责了对他和其他合作者的威胁。去年1月31日他到达工作地点时被剥夺了生命。

当地媒体报道了记者兼通讯门户网站 Monitor Michoacano 主任被谋杀的事件（照片：Twitter/ @maiteazuela）

有鉴于此，这位前劳工和社会保障部长（STPS）通过他的Twitter帐户感叹另一名记者因工作而丧生，并批评联邦总统在欧洲议会警告他增加时感到愤怒和无视。墨西哥针对记者和人权活动家的暴力行为。

在另一本出版物中，洛萨诺·阿拉尔孔向阿曼多·利纳雷斯的亲属表示慰问，同时谴责洛佩斯·奥夫拉多尔总统声称与该国的凶杀案相比，谋杀记者的比例 “较低”。

检察官办公室报告说，谋杀案发生在受害者家中（照片：Twitter/ @FiscaliaMich）

像哈维尔·洛萨诺（Javier Lozano）一样，政治家和互联网用户也对墨西哥存在的针对记者的暴力行为感到遗憾；霍奇特·加尔维斯（XóchitlGálvez）就是这样，他在社交网络上向联邦总统询问了他需要关注多少被谋杀的记者才能关注这个问题。

“不幸的是，阿曼多·利纳雷斯是我们国家又有一名被谋杀的记者。总统还要承认（欧洲）议会说的是实话，他的担忧是合理的？#PeriodismoEnRiesgo #NoSeMataLaVerdad”

同时，参议员莉莉·泰勒斯分享说：“安息吧是今天在米却肯州被谋杀的记者阿曼多·利纳雷斯·洛佩斯。愿你的家人和朋友得到我的慰问。”

Lilly Tellez 向记者的家人和朋友表示慰问（照片：PAN）

记者阿德里安·洛佩斯（Adriá nLópez）表示，如果首席执行官明天在上午的新闻发布会上将谋杀阿曼多·利纳雷斯（Armando Linares）归咎于保守派和新自由主义者，那么他和他的叙事获胜，“我们都输了：社会和记者。但是，如果它出来，同情并认识到墨西哥正在经历的危机的规模，我们都会赢，” 他补充说。

米却肯州国家行动联盟代表协调员@@ 贝伦尼斯·华雷斯·纳瓦雷特（Berenice JuárezNavar rete）谴责缺乏安全战略，并指出莫雷纳政府中针对记者的暴力行为有所增加。

他补充说：“我声援他们的家人和新闻工会。”

“今天，记者阿曼多·利纳雷斯在米却肯州的齐塔夸罗被谋杀。他是今年在墨西哥被处决的第八位传播者。洛佩斯·奥夫拉多尔总统还会否认显而易见的事实并致函欧洲议会吗？”袭击了一群名为 Los Editores 的独立记者。

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