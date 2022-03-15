西蒙尼在曼联冲突的预告片中异常粗心大意，这场冲突在马德里竞技引起了恐慌

本周二，曼联和马德里竞技队在 O l d 进行了重要的决斗 特拉福德正在寻找欧洲冠军联赛四分之一决赛的门票。这场比赛的结果将决定哪支球队将在欧洲最重要的俱乐部比赛中保持活力，哪支球队会过早告别。在这种情况下，每一个细节都很重要，这就是为什么周一晚上发生的事情似乎是前所未有的事件的原因。

正是作为对运动场的认可的一部分，由迭戈·帕勃罗·西蒙尼（Diego Pablo Sime one）领导的科尔乔内罗（Colchonero）演员在将要举行比赛的体育场进行了训练。尽管这种做法要求不高，但还是有时间在更衣室里对战术方面进行基本审查。谈话结束后，球员和教练组上了车，回到酒店休息。

到达大楼后，西蒙妮的助手警告说，只不过是黑板丢失了。根据英国网站《太阳报》的报道，教练组在检查行李后认为他们在老特拉福德的更衣室里忘记了行李，当他们跑上公共汽车时，乔洛的合作者警告说他已经离开了。

这位阿根廷教练立即将他值得信赖的一名球员送往体育场，以恢复竞技今天为取得胜利而实施的战略，使他有资格进入欧洲冠军联赛四分之一决赛。对于技术人员来说，幸运的是，这件珍贵的物体被回收了，显然没有人碰过它。

在西班牙，曼联和马德里竞技队之间的首回合比赛以 1-1 平局（路透社）

但是，阿莱蒂不知道曼联是否有员工在董事会被收回之前设法找到董事会并拍照。出于这个原因，西班牙队的酒店有些恐慌，今天他们将带领该领域寻求关键胜利，以挽救不规则赛季。

在西蒙妮（Simeon e）的环境中，成为新闻的粗心无疑是不寻常的，他是一位痴迷的教练，始终关注每一个细节。显然，在比赛中，有人没有像现在应该的那样谨慎和谨慎。如果没有这个错误，它很快就会被人们所知，它将作为一个简单的轶事保留在历史上，或者将使德国教练拉尔夫·朗尼克为他的曼联获得前所未有的优势。

目前有四支球队有资格进入欧洲冠军联赛四分之一决赛：皇家马德里、曼城、利物浦和拜仁慕尼黑。本周二，马德里竞技和曼联将定义另一位在本轮比赛中前进的球员阿贾克斯和本菲卡在荷兰，在葡萄牙 2 比 2 之后。周三，切尔西将在伦敦2-0之后访问里尔，尤文图斯将接待比利亚雷亚尔，以解决西班牙收获的1比1。周五，抽奖将举行，这将决定下一个交叉盘。

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