在俄罗斯的激烈袭击中，波兰、捷克和斯洛文尼亚的总理抵达基辅

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy shakes hands with Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki during a meeting in Kyiv, Ukraine February 1, 2022. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

波兰政府在一份声明中宣布，波兰、捷克共和国和斯洛文尼亚总理作为欧洲理事会的代表于周二乘火车抵达基辅。

马特乌斯·莫拉维茨基、彼得·菲亚拉和雅内兹·扬萨今天（星期二）作为欧洲理事会的代表前往基辅，在那里会见乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基和总理丹尼斯·什米哈尔。

路透社报道，总理们今天乘火车前往乌克兰首都，以表示对乌克兰的声援，并定于今晚在基辅举行会议。

波兰总理马特乌斯·莫拉维茨基在 “创造历史” 的基辅与捷克共和国总理彼得·菲亚拉和斯洛文尼亚总理雅内兹·扬沙张贴了他的照片。

他们的旅程正值俄罗斯正在袭击乌克兰各地的目标，以及这两个国家计划恢复谈判以结束将近三周的战争的时候。

声明说，这次访问的目的是 “重申整个欧洲联盟（欧盟）对乌克兰主权和独立的明确支持，并提出一揽子支持乌克兰国家和社会的措施”。

文件照片：2022年2月1日，乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基在乌克兰基辅举行的会议上向波兰总理马特乌斯·莫拉维茨基致意。乌克兰总统府新闻处/通过路透社发布的讲义

波兰统治者莫拉维茨基在Facebook上说：“在世界如此关键的时刻，我们有责任站在创造历史的地方。”

波兰政府发言人彼得·穆勒说，这次访问 “是根据欧洲理事会主席查尔斯·米歇尔和欧盟委员会主席乌苏拉·冯·德莱恩组织的。”

波兰政府高级官员米哈尔·德沃奇克说，这列火车于格林尼治标准时间上午7时30分进入乌克兰。

波兰发言人补充说：“将通过包括联合国在内的国际机构向国际社会通报代表团的访问情况。”

在基辅，本周二至少有两人在轰炸中丧生，这次轰炸影响了首都的几座建筑物。

（来自法新社和埃菲的信息）

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