Fue la primera vez que Nielsen viajó a Salta a dar una charla y aprovechó para intercambiar opiniones con Urtubey que tiene intenciones de avanzar en un frente electoral y tal vez ser candidato presidencial. "Estamos en pleno proceso de ajuste dentro de lo que es un programa típico del Fondo Monetario Internacional y tratamos de analizar cómo seguiría y cómo se prolonga hasta el próximo gobierno, cualquiera sea su signo" señaló el ex secretario de Hacienda porteño y ex secretario de Finanzas de la Nación. Su conclusión: "Es un momento que no da para demasiadas alegrías".