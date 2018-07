Con el fin de la feria judicial hay expectativa en el PJ nacional: ¿La Cámara Electoral avalará o no la intervención dispuesta por la jueza María Romilda Servini de Cubría o no? Dicen incluso que Luis Barrionuevo y equipo andan poco por la sede de Matheu y que José Luis Gioja, el presidente desplazado, creía que iba a haber una definición antes de las vacaciones de invierno, lo que no ocurrió.