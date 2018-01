En Parque Patricios recuerdan que ese lugar es para la oposición y que lo presidió Sergio Abrevaya, del GEN, que justamente lideró la lista de candidatos a legisladores de la Ciudad mientras Tombolini iba de diputado nacional, cargo al que no accedió.

No se quedan contentos en la UCR donde se sienten atacados por todos lados. ¿De qué más se quejan? De Elisa Carrió que puso el grito en el cielo por el acuerdo entre Enrique 'Coti' Nosiglia y Daniel Angelici pero todavía no opinó, así dicen, sobre este nombramiento que atribuyen en parte a la amistad entre Larreta y Sergio Massa e incluso a la satisfacción que causó que compitiera contra el ex embajador en Washington y le restara algunos votos.