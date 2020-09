La Federación Agraria, sobre una posible baja temporal de las retenciones: “No beneficiaría a los pequeños productores”

Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina

Fuerte pronunciamiento de la Federación Agraria Argentina (FAA) en torno a las versiones sobre nuevos cambios en el esquema de retenciones, y de un posible acuerdo entre el gobierno y los exportadores para acelerar el ingreso de dólares al país.

En un comunicado, los federados manifestaron su preocupación por el avance de versiones que aseguran la existencia de una propuesta “salvadora” en la que habría una coincidencia entre el gobierno y los exportadores, con el objetivo de acelerar la liquidación del remanente de la última cosecha de soja.

Al respecto, desde FAA dijeron: "En el caso de avanzar la propuesta, sería una descomunal transferencia de recursos desde los productores al sector exportador. Se volvería a premiar a los que realmente especulan y a los que siempre ganan; sin riesgos, sin sobresaltos, y que sólo esperan el mejor momento para aprovecharse de estas situaciones”.

Y agregaron: “Resulta inverosímil leer que los exportadores hoy estén tratando de beneficiarse, tras una propuesta aparente de una solución solidaria. Los dólares que proponen aportar al país, a través de la liquidación de granos que tienen en su poder, para lo que piden tener rebajas impositivas, son granos que ya nos compraron a los productores, y ya nos descontaron el 33% de retenciones. Es decir con esta operación se estarían beneficiando, ya que se quedarían con las retenciones que ya cobraron y obteniendo nuevos réditos económicos, sumados a la imagen positiva porque estarían saliendo al rescate de la Argentina. Esto ya pasó en el pasado, y ya lo denunciamos”.

El gobierno tendría en estudio medidas para acelerar el ingreso de divisas al país

Además, desde la entidad que preside Carlos Achetoni señalaron que si se aplica la medida, “el gobierno sería cómplice, ya que estaría regalando recursos fiscales y dándole una renta extraordinaria a los que realmente estarían aprovechándose de la crisis de nuestro país, que se quedarían con dinero del Estado y de los productores, mientras reciben el aplauso y la denominación de salvadores".

¿Baja temporal de retenciones?

Por otro lado, y también en el escenario de versiones sobre una posible baja temporal de las retenciones, desde Federación Agraria comentaron: “ Si se avanza en este sentido, una vez más, se volvería a perjudicar a los pequeños y medianos productores. Como dijimos, en nuestra escala ya hemos vendido nuestros granos, para afrontar nuestros gastos, por lo que volverían a beneficiar a los que, teniendo espalda, especulan con el momento en el que venden su producción”.

Frente a este momento de elevada incertidumbre y fuertes versiones de posible anuncio de medidas, los integrantes de FAA solicitaron a las autoridades nacionales que sean convocados para analizar la actual problemática y cuáles serían las posibles soluciones a la misma. Y también retiraron su malestar sobre el incumplimiento del anuncio que en marzo pasado realizó el gobierno sobre la devolución de retenciones a los productores de hasta 1.000 toneladas de soja.

“ Los productores no somos especuladores”

Molestos porque desde diferentes sectores instalan en la sociedad que los productores son especuladores y responsables de los problemas del país para que ingresen los dólares, los integrantes de Federación Agraria señalaron: “Los productores agropecuarios no somos especuladores y apostamos al desarrollo de todo el país. Nunca hemos dejado de producir los alimentos ni los productos que requiere nuestro país. Hemos vendido nuestra producción hace tiempo y cobramos $ 50 pesos por dólar”. Así que no debe haber dudas acerca de quiénes especulan, quiénes ganan y quiénes lo permiten, por acción o por omisión”.

“Para nosotros, la tierra no es un bien especulativo; nuestros vehículos no son consumo de lujo y un silobolsa, en el segmento de productores que pueden guardar su producción, porque los pequeños y medianos productores generalmente vendemos inmediatamente, no es una especulación. La primera y la segunda, son herramientas para producir. Y la tercera es la manera en la que se financia el productor. Ninguna de ellas atenta contra el país, por el contrario, busca seguir produciendo para aportar al desarrollo argentino”, manifestaron.

