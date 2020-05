Los precios de las frutas, como naranja, mandarina y el pomelo, que aportan vitamina C, no paran de crecer ante la pandemia y el alza en las góndolas solo la frena la falta de ventas y la crisis económica. Para el productor, los precios máximos establecidos por el gobierno no se respetan y el valor que recibe en las fincas crece hasta un 400% en su paso por el Mercado Central de Buenos Aires, y un 900% en el precio final que pagan los consumidores.