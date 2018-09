Por su parte, los integrantes de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) expresaron que el Gobierno vuelve a insistir "con recetas que no han funcionado, porque hemos aprendido en los últimos años que las retenciones no dieron resultados y que cuando se quitaron se multiplicaron las producciones de maíz y trigo", expresaron en un comunicado, y agregaron: "La medida adoptada no es buena y por lo tanto poco inteligente".